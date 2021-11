Lähes 81 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi koronarokotetta

THL:n tuoreiden tilastojen mukaan kolmannen annoksen on saanut 12 vuotta täyttäneistä 3,5 prosenttia.

Rokotekattavuus on lähes 81 prosenttia.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut nyt 80,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on yhteensä noin 3,96 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 86,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli sen on ottanut noin 4,22 miljoonaa ihmistä. Kolmannen annoksen on saanut 3,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koko väestön tasolla ensimmäisen annoksen on saanut 76 prosenttia, toisen annoksen 71,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 3,1 prosenttia.

Kolmannen rokoteannoksen on saanut reilut 171 000 ihmistä.