Hollantilaisturisteista annettiin kansainvälinen hälytys Espanjassa – katosivat kylästä positiivisten koronatestien jälkeen

Yhdeksänhenkisen hollantilaisturistien ryhmän katoaminen huomattiin keskiviikkona, kun paikalliset terveysviranomaiset menivät vierailemaan heidän majapaikassaan.

Espanjan viranomaiset ovat antaneet kansainvälisen terveysvaroituksen hollantilaisesta turistiryhmästä, joka katosi kuin tuhka tuuleen sen jälkeen, kun osa sen jäsenistä oli saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Asiasta uutisoivat muun muassa El Mundo, AP sekä AFP.

Yhdeksän hollantilaisen ryhmä oli tiistaina matkustamassa maan länsiosissa sijaitsevan Extremaduran itsehallintoalueen halki, kun osa ryhmästä alkoi tuntea olonsa sairaaksi. Turistit pysähtyivät Navas del Madroñon kylään koronatestien tekemistä varten.

Testitulokset osoittivat, että seitsemällä ryhmän jäsenistä oli koronatartunta, minkä vuoksi terveysviranomaiset käskivät koko ryhmän vetäytymään eristyksiin. Hollantilaisten katoaminen kävi ilmi, kun viranomaiset menivät käymään heidän majapaikassaan keskiviikkona.

– Turistit olivat paikallisessa hotellissa ja heidän oli pysyttävä terveysviranomaisten määräämässä karanteenissa, mutta he eivät tehneet niin. Emme tiedä, milloin ja kuinka he poistuivat, kunnanvaltuutettu Denis Talavera kertoi paikalliselle Extremadura TV -kanavalle.

El Mundon mukaan yksi positiivisen testituloksen saaneista turisteista olisi kuitenkin jäänyt Navas del Madroñon kylään karanteeniin.

Kunnanvaltuusto oli ennen hollantilaisten katoamista ehtinyt vakuutella paikallisille, että kylään yhtäkkiä sen ulkopuolelta ilmaantunut epidemiarypäs ei vaikuttaisi heidän elämäänsä. El Mundon mukaan terveysviranomaisten kerrottiin myös ”suorittaneen kaikki tarvittavat testit ja tarkastukset”.

” Tämä on selkeä esimerkki siitä, kuinka ei pitäisi toimia.

Alueen terveysministerin Jose Maria Vergelesin mukaan ryhmän katoamista ilmoitettiin kansainvälisille terveysviranomaisille, koska kyseessä on ”kansanterveysongelma” ja kadonneet eivät ole espanjalaisia.

– Me emme tiedä, missä he ovat. Tämä on selkeä esimerkki siitä, kuinka ei pitäisi toimia. Jos he poistuivat maasta, he tekivät sen maateitse. Jos he olisivat menneet lentokentälle, heiltä olisi kysytty negatiivisia testituloksia ja heidän tilanteensa olisi tullut ilmi, Vergeles sanoi AFP:n mukaan.

Terveysvaroituksen tarkoituksena on Vergelesin mukaan paikantaa kadonneet turistit sekä saada lentokentille tieto siitä, että he kantavat koronavirusta.

Hollannin terveysministeriö kertoi AFP:lle, ettei tapaus ollut tullut sen tietoon aiemmin. Ministeriö kiisti samalla sikäläisessä mediassa liikkuneet tiedot, joiden mukaan ryhmä olisi pyytänyt kotimaaltaan konsuliapua.

Espanjan koronatilanne on pysynyt syksyllä huomattavasti parempana kuin suurimmassa osassa muuta Eurooppaa. Maan rokotekattavuus on maanosan parhaimmistoa, mutta monilla alueilla on otettu käyttöön koronapassi sekä muita varotoimia tartuntojen määrän noustua jonkin verran.

Viranomaisten tarkoituksena on muun muassa turvata ennakkoon vuodenvaihteen kiireistä matkailusesonkia.