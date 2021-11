Kommentti: Vain Trump voi pelastaa Bidenin

Yhdysvalloissa on enää yksi johtava poliitikko, joka on istuvaa presidenttiäkin epäsuositumpi, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Juuri kun voisi luulla, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tilanne ei voisi paljon huonommaksi mennä, se menee.

Viime kesänä alkanut uusi korona-ahdinko, Afganistanista vetäytymisen aiheuttama kaaos sekä syksyllä villiin menoon laukannut hintojen nousu olivat jo valmiiksi syösseet presidentin kannatuksen jyrkkään alamäkeen.

Sukelluskurssilla eivät ole enää vain Bidenin kannatusluvut, vaan hän on onnistunut vetämään demokraattipuolueensakin alle kriittisen rajan.

Demokraatit ovat vuosia saaneet nauttia korkeita lukuja maanlaajuisissa kongressin kannatusmittauksissa, mutta nyt republikaanit menivät ohi ja nousivat maan suosituimmaksi puolueeksi, kertoo mittaussivusto FiveThirtyEightin laskema painotettu kannatuskeskiarvo.

Luvut ovat republikaanien eduksi 42,6–42. Ne ovat näennäistä murheellisemmat, sillä yleisen käsityksen mukaan demokraatit tarvitsisivat maanlaajuisissa kyselyissä ainakin viiden prosenttiyksikön johdon, jotta heillä olisi mahdollisuus voittoihin republikaaneja suosivissa osavaltiossa.

Ensi marraskuun kongressin välivaaleista tulee tätä menoa teurastus demokraateille ja Bidenille.

Usko hiipuu, saavutuksia ei huomata

Bidenin epäsuosiosta kertoo myös se, että amerikkalaismedian mukaan seuraajaspekulaatiot ovat käynnistyneet demokraattipuolueessa – kolme vuotta ennen seuraavia presidentinvaaleja.

Biden on ilmoittanut aikovansa pyrkiä jatkokaudelle, mutta usko siihen hiipuu presidentin korkean iän ja matalan kannatuksen takia.

Ainoa presidenttiä pönkittävä seikka omassa puolueessa on se, että varapresidentti Kamala Harrisinkin kannatus on alamaissa eikä Bidenille ole tällä hetkellä selkeää manttelinperijää.

Bidenin kannatusalamäki on erikoinen kahdesta syystä.

Hän on pulassa osaksi ilman omaa syytään. Ei ole hänen vikansa että korona jyllää. Inflaatio on asiantuntijoiden mukaan myös ilmiö, jota on vaikea suitsia taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä.

Alamäki on erikoinen myös siksi, että Biden juhli kaksi viikkoa sitten presidenttikautensa mahdollisesti merkittävintä saavutusta.

Hän allekirjoitti valtavan lakipaketin, jollaista kukaan hänen edeltäjistään ei ollut saanut aikaiseksi vuosikymmeniin. Maan infrastruktuurin, eli teiden, siltojen ja kännykkäyhteyksien parantamiseen tarkoitetun biljoonapaketin puolesta äänestivät jopa monet Bidenin republikaanivastustajat.

Biden onnistui.

Se on laiha lohtu, jos kukaan muu ei juhli.

Amerikkalaiset äänestävät tunnetusti lompakollaan, ja infrastruktuuripaketti realisoituu sinne huonosti ja hitaasti.

Trump-peikko

Presidentin pitäisi pystyä myymään saavutuksensa uskottavasti kansalle, joka tällä hetkellä rypee epäluulossa ja synkistelee tulevaisuutta. Tarvittaisiin lisää koronaruiskeita käsivarsiin ja piristysruiskeita talouteen.

Käänne Bidenin kannalta parempaan on mahdollinen, jos toinenkin kongressin käsittelyssä oleva rahoituspaketti menee lopulta läpi.

Lisäksi Bidenilla on vielä yksi valttikortti.

Se on Donald Trump.

Yhdysvalloissa on enää yksi johtava poliitikko, joka on istuvaa presidenttiäkin epäsuositumpi.

Vaikka Trumpilla on oma vankka kannattajakuntansa, äänestäjien enemmistölle hän on yhä inhokki. Trump päätti presidenttikautensa tammikuussa reilusti alle 40 prosentin kannatuksella eikä se ole siitä kohentunut.

Trumpin vaikutus julkiseen keskusteluun on hiipunut, kun hänellä ei ole virkaa eikä sosiaalista mediaa.

Äskettäin pidetyissä Virginian ja New Jerseyn kuvernöörinvaaleissa nähtiin, että tuloksellinen taktiikka republikaaniehdokkaalle on etäännyttää itsensä Trumpista. Demokraattien hallitsema Virginia kääntyi jopa republikaanien voittoon.

Asetelmat menevät uusiksi sillä sekunnilla, kun Trump lähtee kampanjoimaan kongressin välivaaleissa näkyvästi republikaaniehdokkaiden puolesta. Se olisi kuin lahja demokraateille.

Presidentti Joe Biden poistui perjantaina Valkoisesta talosta vuotuiseen terveystarkastukseensa. Lauantaina Biden täytti 79 vuotta ja juhli syntymäpäiviään kotonaan Wilmingtonissa.

Kaikki riippuu Trumpista

Välivaaleissa hallitsevalla puolueella on perinteisesti haasteena saada omat äänestäjät uurnille. Trumpin pelko on demokraattien tehokkain ase heidän motivoimisekseen ja kongressin enemmistöaseman säilyttämiseksi.

Välivaalien lähestyessä nähdään todennäköisesti perin kummallinen ilmiö: monet republikaaniehdokkaat yrittävät työntää Trumpin pois ja demokraatit vetää hänet mukaan peliin.

Trumpin uskotaan tavalla tai toisella sotkeentuvan välivaalien kampanjointiin ja on mahdollista, että ilmoittaa ehdokkuudestaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa pian välivaalien jälkeen.

Jos Biden itse lähtee ehdolle, uudessa kaksintaistelussa ei enää tuijotettaisi Bidenin alkukauden saavutuksia tai saavuttamattomuuksia.

Joe Biden, kaikkine puutteineenkin, kuulostaisi äkkiä paljon paremmalta presidenttiehdokkaalta.

Elintärkeät esikaupunkien äänestäjät hylkäsivät Trumpin viime vaaleissa, eivätkä he kovin helposti ole antamassa tälle enää tukeaan. Tilanne voisi olla toinen jonkun muun republikaaniehdokkaan kohdalla.

Siksi vain Trump voi pelastaa Bidenin, ainakin presidentin nykytilanteen valossa.

Sama pätee demokraattipuolueen sisällä käynnistyneeseen Bidenin seuraajaspekulointiin.

Biden valikoitui demokraattien presidenttiehdokkaaksi 2020 suurelta osin sen vuoksi, että hänellä katsottiin olevan parhaat mahdollisuudet kaataa Trump.

Myös vuonna 2024 Biden saattaa olla puolueen ainoa mahdollisuus uudistaa paikka Valkoisessa talossa, jos vastassa on Trump.

Demokraattien kannattaa kuitenkin olla varovaisia siinä, mitä toivovat Trumpin tekevän.

On nimittäin myös täysin mahdollista, että Trump voittaa.