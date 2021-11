Instagramin vaikutuksia lapsiin tutkitaan aletaan tutkia Yhdysvalloissa – ”Aidosti uhkaavat fyysistä ja henkistä terveyttä”

Facebookista nimensä Metaksi vaihtaneelle yhtiölle mainekriisi on yksi sen historian vakavimmista.

Osavaltiot epäilevät, että Instagram on haitallinen teineille.

Washington

Yhdysvalloissa useiden osavaltioiden yhteenliittymä ilmoitti torstaina alkavansa tutkia Instagram-kuvapalvelun omistavan Metan toimia sovelluksen markkinoinnissa lapsille.

Taustalla on epäily siitä, että yhtiö ei huomioi toimissaan palvelun mahdollisia haittavaikutuksia, vaikka on niistä hyvin tietoinen.

Tietovuodon myötä julki tulleet sisäiset dokumentit osoittavat, että Metan johto tuntee ja tunnistaa Instagramin aiheuttamat riskit teini-ikäisten hyvinvoinnille. Facebookista nimensä Metaksi vaihtaneelle yhtiölle mainekriisi on yksi sen historian vakavimmista.

– Facebook, nyt Meta, on epäonnistunut nuorten suojelemisessa alustoillaan ja sen sijaan päättänyt olla huomioimatta tai joissain tapauksissa panostaa tunnettuihin manipulointikeinoihin, jotka aidosti uhkaavat fyysistä ja henkistä terveyttä -- käyttäen lapsia hyväksi tavoitellakseen voittoa, Massachusettsin osavaltion oikeusministeri Maura Healey toteaa lausunnossa.

Selvityksessä on mukana osavaltioiden korkeimpia oikeusviranomaisia muun muassa New Yorkista, Coloradosta ja Kaliforniasta. Tavoitteena on selvittää esimerkiksi Metan keinoja pyrkiä lisäämään nuorten käyttäjien Instagram-vierailujen määrää ja kestoa sekä toimien mahdollisia haittavaikutuksia.

Kalifornian osavaltion oikeusministeri Rob Bonta kertoo lausunnossaan, että Metan oma, sisäinen selvitys on osoittanut Instagramin käytön olevan yhteydessä esimerkiksi nuorten masennukseen, syömishäiriöihin ja jopa itsemurhiin.

Meta on ilmoittanut syytösten olevan perusteettomia ja sanonut tehneensä työtä nuorten suojelemiseksi. Lausunnossaan yhtiö sanoo syytösten osoittavan, ettei tosiasioita ole ymmärretty.

Meta kertoo kehittäneensä uusia ominaisuuksia, joista voi olla apua ihmisille, joilla on ongelmia vaikkapa kehonkuvansa kanssa.

Esimerkkinä se kertoo uuden Pidä tauko -ominaisuuden, jonka käyttäjä voi ottaa itse käyttöön ja joka kannustaa pitämään tauon, kun sovellusta on selattu tietyn aikaa.

Viimeisin tietovuoto on lisännyt Metaan kohdistuvaa arvostelua. Aiemmin yhtiötä on syytetty esimerkiksi Vietnamin valtion sensuurivaatimuksiin taipumisesta sekä siitä, että se pyrkii pitämään käyttäjiä aktiivisina kyseenalaisin keinoin.

Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen toimitti dokumentit päättäjille, toimittajaryhmälle sekä useille viranomaisille. Haugen on aiemmin sanonut uskovansa, että erityisesti nuorten on syytä painostaa sosiaalisen median yhtiöitä parantamaan toimintatapojaan.