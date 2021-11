Raportti: Koronavirus lähti ehkä sittenkin leviämään Wuhanin kalatorilta – tutkija kyseenalaistaa WHO:n tutkijoiden johtopäätöksen

Virusten evoluutioon erikoistuneen Michael Worobeyn mukaan ”potilas nolla” ei ollut 41-vuotias wuhanilainen kirjanpitäjä, vaan paikallisella kalatorilla työskennellyt myyjä.

Maailmaa yli puolentoista vuoden ajan riivanneen koronaviruspandemian alkuperää selvittäneet tutkijat ovat olleet jokseenkin yksimielisiä siitä, että virus siirtyi todennäköisesti eläimestä ihmiseen eikä sitä kehitelty bioaseeksi laboratoriossa. Tästä huolimatta varmuutta viruksen alkuperästä ei ole onnistuttu toistaiseksi saamaan.

Ensimmäisiä tietoja Kiinan Wuhanissa levinneestä uudesta koronaviruksesta alkoi kantautua maailmalle tammikuussa 2020. Tuolloin useiden tartuntojen kerrottiin löytyneen ihmisiltä, joilla oli ollut kytköksiä Wuhanissa sijaitsevaan Huananin kalatoriin.

Torilla myytiin ja teurastettiin sekä tarhattuja että villejä eläimiä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkijat tulivat viime maaliskuussa julkaistussa raportissaan virusnäytteiden perusteella siihen johtopäätökseen, että ”potilas nolla” eli ensimmäinen tiedossa olevan koronapotilas oli todennäköisesti 41-vuotias Chen-niminen kirjanpitäjä, joka sairastui 8. joulukuuta 2019.

Jangtse-joen toisella rannalla asuva mies kertoi kuitenkin tutkijoille, että hän ei ollut juurikaan käynyt useamman kilometrin päässä kotoaan sijaitsevalla kalatorilla eikä ollut myöskään matkustanut Wuhanin ulkopuolelle ennen sairastumistaan.

Kiinalaislapsi sai koronarokotuksen Wuhanissa viime viikolla.

Virusten evoluutioon erikoistunut Arizonan yliopiston tutkija Michael Worobey kuitenkin kyseenalaistaa kirjanpitäjän aseman ”potilas nollana” raportissaan, joka julkaistiin Science-tiedelehdessä torstaina. Raportista uutisoivat muun muassa New York Times ja Washington Post.

Worobey törmäsi koronaviruksen alkuperää koskevia tutkimuksia läpi käydessään epäjohdonmukaisuuksiin sen leviämistä kuvaavalla aikajanalla. Lisätukea hän sai Kiinan mediassa julkaistuista, ensimmäisinä pidettyjen koronapotilaiden haastatteluista.

Worobeyn analyysin mukaan ”potilas nolla” oli todennäköisesti Huananin kalatorilla työskennellyt myyjä nimeltä Wei Guixian, jonka oireet alkoivat 11. joulukuuta 2019. Hän väittää, että Wein sekä epidemian varhaisessa vaiheessa vakavasti sairastuneiden yhteydet kalatoriin viittaavat siihen, että maailmanlaajuinen pandemia sai sittenkin alkunsa sieltä.

– Puolet varhaisista tapauksista linkittyy tässä 11 miljoonan asukkaan kaupungissa paikkaan, joka on jalkapallokentän kokoinen. On erittäin vaikeaa selittää sitä kaavaa, mikäli epidemia ei alkanut torilta, Worobey sanoi New York Timesin mukaan.

Worobeyn näkemässä haastattelussa kirjanpitäjä Chen kertoi oireidensa käynnistyneen kuumeella vasta 16. joulukuuta, eikä 8. joulukuuta. Aiempi sairastumisen päivämäärä liittyi hänen hammasongelmaansa, ja tämän vahvistavat tutkijan mukaan myös sairaalan rekisterit sekä aiempi koronavirukseen liittyvä tutkimus, jossa Chenin mainitaan sairastuneen 16. päivä.

Yli 1,5 vuotta jatkunut koronapandemia ei ole toistaiseksi näyttänyt hellittämisen merkkejä, ja tällä hetkellä sen polttopiste sijaitsee jälleen Euroopassa. Kuva Tshekin pääkaupungista Prahasta keskiviikolta.

Asiantuntijat ovat suhtautuneet Worobeyn raporttiin vaihtelevasti. Osa pitää hänen tutkimustyötään vankkana, mutta osan mukaan todisteet ovat edelleen liian hatarat siihen, että koronaviruksen alkuperä olisi selvitetty.

– Se perustuu sirpaleiseen tietoon ja suurilta osin kuulopuheisiin. Yleisesti ottaen ei ole keinoa vahvistaa suurta osaa siitä, mitä hän kuvailee ja mistä hän vetää johtopäätöksensä, sanoi muun muassa Stanfordin yliopiston mikrobiologian professori David A. Relman Washington Postille.

– En ole eri mieltä analyysin kanssa. Mutta olen eri mieltä siitä, että nämä tiedot ovat riittävän vahvoja tai kokonaisia, jotta mitään muuta voitaisiin sanoa varmasti kuin että Huananin kalatorilla oli selvästi supertartuntatilanne, sanoi puolestaan New York Timesille virologi Jesse Bloom.

Kiinassa viruksen alkuperää WHO:n ryhmän mukana selvittänyt tautiekologi Peter Daszak kuitenkin kertoi Worobeyn analyysin vakuuttaneen hänet siitä, että WHO:n raportissa tehtiin virhe. Daszakin mukaan ryhmä ei koskaan ymmärtänyt kysyä kirjanpitäjä Cheniltä itseltään, minä päivänä tämä alkoi oirehtia.

Sen sijaan tutkijat saivat miehen oireiden alkamisen päivämäärän, 8. joulukuuta tietoonsa Hubeissa sijaitsevan sairaalan lääkäreiltä, jotka olivat hoitaneet muita varhaisia tapauksia.

– Se päivämäärä, 8. joulukuuta, oli virhe, Daszak myönsi New York Timesille.

Hänen mukaansa WHO:n tutkijaryhmä olisi selvittänyt Wei Guixianin myyntipisteen sijaintia ja hänen myymiensä tuotteiden alkuperää tarkemmin, mikäli tämä olisi tunnistettu tuolloin ”potilas nollaksi”.