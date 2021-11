Putin syytti länttä Ukrainan kriisin ”eskaloimisesta” ja siirtolaisten käyttämisestä Valko-Venäjää vastaan

Venäjän presidentin mukaan Nato on ”tuhonnut kaikki dialogin mekanismit”.

Moskovassa torstaina puhuneen presidentti Vladimir Putinin mukaan lännessä ei ole otettu riittävän vakavasti varoituksia Venäjän ”punaisten linjojen” ylittämisestä. Putin myös syytti länttä sekä Ukrainan konfliktin ”eskaloimisesta” että siirtolaisten käyttämisestä Venäjän liittolaista Valko-Venäjää vastaan.

– Läntiset kumppanimme eskaloivat tilannetta toimittamalla Kiovalle vaarallisia, moderneja aseita sekä toteuttamalla provokatiivisia sotaharjoituksia Mustallamerellä, Putin sanoi ulkoministeriön virkamiehille pitämässään puheessa.

Hän väitti myös länsimaiden hävittäjien lentävän ”20 kilometrin päässä rajoiltamme”. Putinin puheesta raportoivat muun muassa Reuters ja AFP.

Yhdysvallat on viime aikoina syyttänyt Venäjää useaan otteeseen joukkojen keskittämisestä Ukrainan rajan tuntumaan. Puheessaan Putin sanoi, että neuvottelut Itä-Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi ovat etenemässä umpikujaan.

Hänen mukaansa Nato on ”tuhonnut kaikki dialogin mekanismit”. Putin vakuutti kuitenkin Venäjän olevan edelleen valmis dialogiin, mutta sen on saatava merkittäviä turvatakuita länneltä Naton laajenemispyrkimyksiin liittyen.

Valko-Venäjää on syytetty pääasiassa Lähi-idästä ja Aasiasta lähtöisin olevien siirtolaisten käyttämisestä aseena EU:ta vastaan. Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on kärjistynyt viime viikkoina, ja Valko-Venäjän on katsottu kuljettavan järjestelmällisesti rajalle siirtolaisia, jotta nämä pyrkisivät Puolan puolelle.

Muun muassa Puolan pääministeri on syyttänyt suoraan konfliktin suunnittelusta Putinia, mutta tämä on kiistänyt Venäjän olevan osallinen asiaan. Venäjä on kuitenkin ilmaissut näkyvästi tukeaan Valko-Venäjälle muun muassa osallistumalla rajan tuntumassa pidettyihin sotaharjoituksiin sekä lennättämällä hävittäjiä maan ilmatilassa.

Puheessaan Putin syytti kuitenkin länttä siitä, että se käyttää siirtolaiskriisiä lisätäkseen painetta Valko-Venäjää kohtaan. Putinin mukaan Venäjä jatkaa edelleen keskinäisten suhteiden lujittamista Valko-Venäjän kanssa.

Putin käsitteli puheessaan myös Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä suhteita, jotka eivät hänen mukaansa ole tyydyttävällä tasolla.

– Kyllä, intressimme, arviomme ja asemamme todellakin eroavat monissa kahdenvälisissä ja kansainvälisissä kysymyksissä. Ja kuten kaikki tietävät, toisinaan radikaalistikin. Haluan kuitenkin sanoa jälleen kerran, että olemme edelleen avoimia kontaktille, mielipiteiden vaihdolle sekä rakentavalle dialogille, Putin sanoi.