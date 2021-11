Itärajalla asuva Veikko seuraa silmä kovana Lukashenkaa: ”Hurjalta tuntuu ihmisten käyttö”

Joutsenolainen perunayrittäjä Veikko Ahtiainen kertoo, että itärajan turvallisuus nousee nykyisin usein puheeksi lähiseudun asukkaiden kesken.

Joutsenolainen perunayrittäjä Veikko Ahtiainen (oik) seuraa tarkkaan Valko-Venäjän tapahtumia. Ahtiaisen mielestä aidosti hädänalaisia ihmisiä pitää auttaa, mutta siirtolaisten käyttö poliittiseen painostukseen on eri asia.

Lappeenranta, Joutseno

Ahtiaisen perunatila Joutsenon Leppälässä on melkein yhtä vanha kuin on Suomen itsenäisyys. Tilalla on viljelty perunaa vuodesta 1923 alkaen, nyt jo kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa.

Tilalta on matkaa Venäjän rajalle alle viisi kilometriä. Maailman tapahtumia on sen vuoksi seurattava tarkkaan, sillä nykyaikana kaukaiseltakin vaikuttava asia saattaisi heijastua nopeasti Suomeen asti.

Siirtolaisia Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla 15. marraskuuta.

Veikko Ahtiainen kertoo katselleensa huolestuneena tapaa, jolla Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on työntänyt turvapaikanhakijoita Puolaan, Liettuaan ja Latviaan.

– Tuntuu hurjalta, että ihmisiä käytetään tällä tavalla. Juuri tänäänkin puhuttiin asiasta meillä käyneen kirvesmiehen kanssa, mutta ei se vielä ihan jokapäiväinen puheenaihe ole, Ahtiainen kuvailee.

– Vähän kyllä arveluttaa, ryhtyykö se näkymään jotenkin tässä itärajalla. Kun tuntee historiaa meidän naapurimaamme kanssa, niin kaikki on mahdollista.

Kurdiperhe lähellä Valko-Venäjän ja Puolan rajaa 9. marraskuuta.

Joutsenolaisen perunayrittäjän Veikko Ahtiaisen mukaan itärajan turvallisuus nousee nykyisin usein puheeksi lähiseudun asukkaiden kesken.

Ahtiainen istuu nyt ensimmäistä kauttaan Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa keskustan edustajana. Haastattelupäivänä hän tekee lähtöä juuri ympäristölautakunnan kokoukseen.

Miten olet ajatellut edistää itärajan turvallisuutta luottamustehtävässäsi?

– Sepä onkin hyvä kysymys. Tämä kaikki on kärjistynyt niin äkkiä, että en nyt osaa muuta sanoa kuin että voitavani teen, että varauduttaisiin kaikkeen, mitä kuvitella voi. Juuri korona-aikanahan se nähtiin, että sitten oltiin myöhässä, kun se yllätys tapahtui.

Muutaman kilometrin päässä Ahtiaisen tilalta sijaitsee Joutsenon vastaanottokeskus, entinen Konnunsuon vankila. Mikäli Venäjältä alkaisi nyt tulla turvapaikanhakijoita, heitä majoitettaisiin todennäköisesti ainakin aluksi juuri Joutsenon keskukseen.

Joutsenon vastaanottokeskus sijaitsee entisessä Konnunsuon vankilassa. Tällä hetkellä keskus on vajaakäytöllä, kun vuosien 2015-2016 ihmisvirta on saatu jo käsiteltyä.

– Minä olen ollut koko elämäni sitä mieltä, että kenellä on hätä, niin häntä pitää auttaa. Ja me olemme täällä muutenkin jo tottuneet monenlaisiin ihmisiin, kun vastaanottokeskus on vieressä, Ahtiainen kuvailee.

– Mutta jos ihmisiä työnnetään tahallaan rajan yli, se on eri asia. Jokin tolkku pitäisi olla ja EU:lla yhteinen linja, miten tässä toimitaan.

Joutsenon vastaanottokeskuksessa odottaa turvapaikkahakemuksensa käsittelyä tällä hetkellä noin 140 henkilöä. Kuvassa olevat turkkilaiset miehet kävivät kahvilla Konnunsuon baarissa ja kertoivat paenneensa presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallintoa. Turvallisuutensa vuoksi miehet eivät halua esiintyä kasvoillaan julkisuudessa.