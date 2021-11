Saksassa tilastoitiin ennätysmäärä koronatartuntoja: ”Meillä on edessä todella kauhea joulu”

Koronatartunnat lisääntyvät Saksassa ennätyksellisen nopeasti. Todelliset tartuntaluvut voivat olla jopa kolminkertaisia.

Saksassa on joissain sairaaloissa ollut pulaa vapaista paikoista koronapotilaille.

Saksassa raportoitiin torstaina korkeimmasta päiväkohtaisesta koronatartuntamäärien noususta, kertoo uutiskanava CNN. Liittokansleri Angela Merkelin mukaan neljäs korona-aalto on ”iskenyt maahan täydellä voimalla”.

– Tämänhetkinen pandemiatilanne Saksassa on dramaattinen, en voi sanoa sitä muulla tavalla, väistyvä liittokansleri lausui keskiviikkona.

Saksan terveysministeriön alaisuudessa toimiva Robert Koch -instituutti on raportoinut 65 371 uudesta koronatautitapauksesta viimeisen vuorokauden aikana, The Guardian kertoo. Luku on noussut 12 545 tapauksella päivän takaisesta.

Instituutin mukaan todelliset tartuntaluvut voivat olla jopa kaksin- tai kolminkertaisia, sillä vain osa tartunnoista raportoidaan.

– Meillä on edessä todella kauhea joulu, jos emme nyt ryhdy toimiin, instituutin johtaja Lothar Wieler sanoi.

Saksa on vahvistanut 264 koronakuolemaa keskiviikon ja torstain välisenä aikana. Yhteensä maassa on kuollut pandemian aikana koronainfektion aiheuttamaan tautiin yli 98 000 ihmistä.

Wieler varoitti, että sairaaloiden oli vaikea löytää paikkoja koronapotilaille ja muille sairaalahoitoa tarvitseville.

Maan rokotekattavuus on Länsi-Euroopan alhaisimpia. 67 prosenttia kansalaisista on täysin rokotettuja ja 33 täysin rokottamattomia. Asiantuntijoiden mukaan rokottamattomuus on yksi syy korkeisiin tartuntamääriin.

Saksan hallitus keskustelee torstaina lakiluonnoksesta, joka mahdollistaisi tiukempien rajoitusten asettamisen rokottamattomille.

Luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa myös julkisissa kulkuvälineissä vaadittaisiin rokotustodistus tai negatiivinen koronatestitulos. Hallitus keskustelee myös etätyömahdollisuuden laajentamisesta sekä ilmaisten koronatestien ottamisesta uudelleen käyttöön.