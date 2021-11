Koronatyöntekijöiden teko järkyttää Kiinassa: tappoivat koiran osana asunnon ”perusteellista desinfiointia”

Omistaja latasi sosiaaliseen mediaan videon, jossa koronatorjunnan työntekijä lyö koiraa päähän sorkkaraudalla. Teko on herättänyt Kiinassa keskustelua eläinoikeuksista ja hallituksen vallan kasvusta koronaviruksen ehkäisyn varjolla.

Kiinalaisissa sosiaalisen median kanavissa on levinnyt video, joka on herättänyt voimakasta paheksuntaa viranomaisten koronatoimia kohtaan, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Videolla welsh corgi -rotuinen koira herää asunnon ovelta kuuluvaan kovaan kolinaan. Ovesta astuu sisään kaksi suojahaalariin verhoutunutta koronatorjunnan työntekijää. Toisella on kädessään sorkkarauta ja toisella keltainen muovipussi.

– Sanoiko johtaja, että meidän täytyy tehdä siitä selvää täällä paikan päällä? toinen työntekijöistä kysyy.

Toinen vastaa myöntävästi siirtäessään pöytää, jonka alla corgi piileskelee. Hän lyö sorkkaraudalla päähän koiraa, joka ulvahtaa ja pakenee viereiseen huoneeseen.

Valvontakamera tallensi corgin viimeiset hetket ennen sen kuolemaa. Videon latasi sosiaaliseen mediaan koiran omistaja, joka oli tapahtuman aikaan pakollisessa koronakaranteenissa läheisessä hotellissa.

Kiinalaisia järkyttänyt teko tapahtui Shangraon kaupungissa Jiangxin maakunnassa viime perjantaina.

Aiemmin samana päivänä alueen asukkaat määrättiin karanteeniin, eivätkä he saaneet ottaa lemmikkejä mukaansa. Ennen karanteenia koiran omistajalle vakuutettiin, että koiraa ei vietäisi hänen luotaan tai tapettaisi desinfioinnin aikana.

– Koira yritti paeta lyömistä makuuhuoneeseen, ja siksi valvontakamera ei nauhoittanut sitä, mutta kuulin sen vaimean ulinan. Muutaman minuutin päästä he sanoivat hoidelleensa sen ja vievänsä sen pois pidellen käsissään keltaista muovipussia, koiran omistaja kirjoitti CNN:n mukaan jo poistetussa sosiaalisen median julkaisussaan.

Paikallisilla viranomaisilla on valtavat paineet hillitä tartuntoja deltavariantin levitessä rajusti koko maassa, CNN kertoo. Eläinoikeuskeskustelun lisäksi tapaus on herätellyt kiinalaisia pohtimaan, kuinka paljon hallitus voi laajentaa valtaansa pandemian aikana yksilön oikeuksien kustannuksella.

Xinzhoun piirikunnan hallinto vahvisti tapahtuneen. Viranomaisten mukaan koira oli tapettava, jotta asunto voitiin ”desinfioida perusteellisesti”.

Paikallishallinnon lausunnon mukaan koronatyöntekijät tekivät virheen, sillä he eivät ilmoittaneet asiasta koiran omistajalle. Työntekijät on poistettu kyseisestä työtehtävästä, ja he ovat pyytäneet anteeksi omistajalta.

Omistaja kuitenkin kertoo, että häntä painostettiin poistamaan julkaisunsa sosiaalisesta mediasta.

Kiinalaiset viranomaiset ovat aiemminkin tappaneet lemmikkieläimiä koronan torjunnan varjolla, vaikka eläimet levittävät koronavirusta ihmisiin vain harvoin, CNN kertoo.