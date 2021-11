Ihmisoikeusaktivisti Malcolm X:n murhasta 1960-luvulla tuomittujen kahden miehen tuomiot mitätöidään, kertoi New Yorkin Manhattanin alueen syyttäjänvirasto.

Syyttäjä Cyrus Vancen on määrä pitää asiasta tiedotustilaisuus tänään.

Malcolm X:ää pidetään yhtenä mustien amerikkalaisten kansalaisoikeusliikkeen vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Kolme asemiestä surmasi hänet helmikuussa 1965.

Murhasta tuomittiin kaksi miestä. Toinen heistä vapautui vuonna 1985 ja toinen kaksi vuotta myöhemmin. Heistä on vielä elossa toinen, joka on nykyään 83-vuotias, kertoo New York Times.