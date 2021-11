Isä vangittiin epäiltynä lastensa murhasta ja murhanyrityksestä Ruotsissa – myönsi väkivallan

43-vuotias mies ei vastustanut vangitsemistaan keskiviikkona pidetyssä vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Ruotsissa 43-vuotias mies, jota epäillään lastensa murhasta ja murhan yrityksestä, myönsi syyllistyneensä väkivaltaan, Aftonbladet uutisoi.

– Asiakkaani on myöntänyt puukottaneensa asianomistajia ja aiheuttaneensa heidän putoamisen korkealta, miestä edustava asianajaja Malin Rådström sanoo.

Asia tuli ilmi miehen vangitsemisoikeudenkäynnissä. Mies ei vastustanut vangitsemistaan. Sveriges Radio uutisoi, että mies vangittiin suljettujen ovien takana käydyssä istunnossa.

Kaksi alle 10-vuotiasta lasta löytyi asuinrakennuksen pihalta Hässelbyn kaupunginosassa Tukholmassa sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Toinen lapsista kuoli myöhemmin sairaalassa, toinen on yhä hoidettavana.

Aftonbladet uutisoi aiemmin, että miehen epäillään puukottaneen sängyissään maanneita lapsiaan ja heittäneen heidät sen jälkeen kerrostalon ikkunasta, noin 15 metrin korkeudesta.

Poliisi on pidättänyt myös naisen tapaukseen liittyen. Ruotsalaismedian mukaan kyse on lasten äidistä. Hänet on vapautettu, mutta hän on yhä tutkinnan kohteena.