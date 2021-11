Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

752 tietokonetta kolahti yksi kerrallaan varaston lattiaan – Belgiassa tehtiin uusi maailmanennätys

Belgialainen Out of Use kierrättää käytettyjä tietokoneita. Paikallinen domino-intoilija ehdotti yritystä kokeilemaan uutta maailmanennätystä. Työntekijät laittoivat 752 kannettavaa tietokonetta dominoketjuksi ja antoivat mennä.