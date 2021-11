Mies halusi mennä Puolaan, päätyi Liettuan rajalle: ”Valko-Venäjän armeija pakotti tänne”

Siirtolaisia ilmaantunut Valko-Venäjältä myös Liettuan rajalle.

Liettuan rajavartiolaitoksen julkistamalla videolla syyrialainen siirtolainen kertoo viranomaisille, että Valko-Venäjän armeija oli ”pakottanut” hänet ja ystävänsä Liettuan rajalle.

Lauantaina kuvatulla videolla siirtolaiset kertovat matkustaneensa Syyriasta Libanonin Beirutiin ja halusivat päästä lopulta Puolan rajalle. Sen sijaan heidät oli kuskattu Valko-Venäjän armeijan toimesta Liettuan rajalle, kertoo Reuters.

– Valko-Venäjän armeija pakotti minut ja kaverini tänne. Sotilaat veivät puhelimemme, mies kertoo uutistoimistolle.

Liettuan rajavartiosto kertoo antaneensa laitonta rajan ylitystä yrittäneille vaihtovaatteet, mahdollisuuden lämmitellä sekä ruokaa ja vettä. Siirtolaisia ei kuitenkaan päästetty Liettuaan vaan he palasivat Valko-Venäjälle.

Liettuan viranomaisten mukaan he ottivat raja-alueelta kiinni 47 henkilöä.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytökset.