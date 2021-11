Ruotsi järkyttyi Hässelbyn tragediasta – isää epäillään lapsensa murhasta ja toisen lapsensa murhan yrityksestä

Ruotsia järkyttää tapaus, jossa isän epäillään puukottaneen lapsiaan ja heittäneen heidät ikkunasta ulos.

Koko Ruotsia järkyttäneestä rikoksesta on saatu uutta tietoa. Noin 45-vuotias mies pidätettiin todennäköisin syin epäiltynä pienen poikansa murhasta ja tyttärensä murhan yrityksestä Hässelbyssä Ruotsissa, uutisoi Expressen. Rikoksesta epäiltynä on ollut pidätettynä myös nainen. Ruotsalaismedian mukaan kyse on lasten äidistä.

Tapahtumat paljastuivat, kun poliisi sai hälytyksen sunnuntaina kello 21.46 paikallista aikaa. Tuolloin käynnistyi laaja poliisioperaatio ja Länsi-Tukholmassa Hässelbyn alueella sijaitsevaan taloon hälytettiin myös useita ambulansseja.

Asuinrakennuksen pihalta löydettiin kaksi alle kymmenenvuotiasta lasta vakavasti loukkaantuneina. Toinen sunnuntaina Tukholmassa loukkaantunut lapsi kuoli maanantaina.

Lue lisää: Lehti: Isä puukotti kahta lastaan ja heitti parvekkeelta – tämä Ruotsin järkyttävästä väkivallan­teosta tiedetään

Isän epäillään puukottaneen lapsia, kun nämä olivat sängyissään ja heittäneen lapset sen jälkeen kerrostalon ikkunasta, noin 15 metrin korkeudesta, Aftonbladet on kertonut.

Ruotsalaislehdet ovat kertoneet, että pariskunta eli eristäytyneenä omaan asuntoonsa. Pariskunnan kerrotaan vaalineen yksityisyyttään.

Perheen isä oli muuttanut aikoinaan Senegalista Ruotsiin mentyään naimisiin ruotsalaisen naisen kanssa. Mies oli kotimaassaan työskennellyt opettajana. Pariskunta erosi muutamaa vuotta myöhemmin.

– Hän oli hyvin lapsirakas ja huolehtiva. Hänellä ei ollut mitään taipumuksia mihinkään, ex-vaimo sanoi.

Myöhemmin Ruotsin kansalaisuuden saanut mies avioitui naisen kanssa, joka oli kotoisin samasta maasta kuin hän. Pari sai kaksi lasta: ensin tyttären ja sitten pojan.

Lue lisää: Lehti: Ruotsissa kerros­talosta alas heitettyjen lasten isä kärsinyt psyykkisistä ongelmista – äiti vapautettiin, mutta ei epäilyistä

Aftonbladet on aiemmin kertonut, että mies kärsi psyykkisistä ongelmista.

Lehden tietojen mukaan isä on kertonut poliisille kuulustelussa, ettei muista illan tapahtumista mitään.

– Hän vaikuttaa olleen psykoosissa, miehen ongelmista tietoinen lähde kertoi lehdelle.

Mies haavoitti tekonsa jälkeen teräaseella tiettävästi myös itseään. Hänellä ei ole aiempia rikostuomioita kontollaan.

Median mukaan vanhempien joutuminen syytteeseen oman lapsensa murhasta on hyvin harvinaista.

– Kun vanhemmat päättävät riistää omien lastensa hengen, kyseessä ovat yleensä mielenterveysongelmat, Karoliinisen instituutin professori ja ylilääkäri Bo Runeson kertoo Expressenissä.