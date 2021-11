Kiistellyn Nord Stream 2 -kaasuputken lupamenettely keskeytettiin Saksassa

Kymmenen miljardin euron hanke on kärsinyt lukuisista viivästyksistä, ja siitä on tullut geopoliittinen kiistakapula.

Saksan energiamarkkinoitta säätelevä virasto kertoo keskeyttäneensä väliaikaisesti kiistellyn Nord Stream 2 -kaasuputken hyväksymisprosessin. Viraston mukaan hyväksymisprosessia jatketaan, kun putkea operoiva yhtiö perustaa Saksan lakien mukaisen tytäryhtiön ja siirtää putken toiminnan sille.

Putken on määrä tuoda venäläisen Gazpromin maakaasua Itämeren ali Saksaan. Kymmenen miljardin euron hanke on kärsinyt lukuisista viivästyksistä, ja siitä on tullut geopoliittinen kiistakapula.

Putkea on arvosteltu siitä, että se lisäisi EU:n riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Sen epäillään heikentävän myös Ukrainan asemaa venäläisen kaasun välittäjänä.

Saksa puolestaan kannattaa putkea vedoten siihen, että se tarvitsee kaasua siirtyessään kivihiilestä ilmaston kannalta kestävämpiin energiamuotoihin.