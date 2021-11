Latviassa saa nyt irtisanoa rokottamattomia

Rokottamattomat poliitikot voidaan myös pidättää tehtävistään.

Latvia on kiristänyt koronasäännöstöään, ja maanantaista eteenpäin työnantajat saavat irtisanoa rokottamattomat työntekijänsä, kertoo uutistoimisto AFP.

Käytännössä työntekijät voidaan määrätä kolmen kuukauden pakolliselle palkattomalle lomalle. Jos työntekijä kieltäytyy sen jälkeen yhä rokotuksesta, voi työnantaja irtisanoa työntekijän. Tällöin työntekijä saa kuukauden palkan kompensaationa.

Sama pätee poliitikkoihin: jos he eivät kykene näyttämään todistusta koronatodistuksesta tai sairastetusta koronataudista, heidät voidaan pidättää tehtävästään eivätkä he saa palkkaa ennen rokotusta. Ainakin kaksi latvialaista kansanedustajaa on pidätetty tehtävistään.

Rokottamattomat eivät myöskään saa mennä ostoskeskuksiin, jotka ovat pinta-alaltaan yli 1 500 neliömetriä.

AFP kertoo, että riikalaisessa Domina-ostoskeskuksessa oli maanantaina tyhjää ja vartija tarkisti sisääntulijoilta koronatodistukset.

Latvian hallitus on päättänyt maassa vallinneen yöllisen ulosmenokiellon. Kolmen viikon aikana ihmiset eivät saaneet liikkua ulkona iltakahdeksan ja aamukuuden välillä.

Koronatilanne on ollut pitkään Euroopan ja välillä myös koko maailman pahin. Maa on pyytänyt apua muilta valtioilta, kun sen sairaalakapasiteetti on ollut koetuksella. Suomi on toimittanut Latviaan kuusi hengityskonetta.

Terveysministeri Daniels Pavluts kertoi toimittajille, että katastrofi on onnistuttu välttämään sairaaloissa, mutta vaikea tilanne ei ole vielä ohi. Sairaaloissa on tällä hetkellä kolme kertaa enemmän keuhkoinfektiopotilaita kuin mihin sairaanhoito on mitoitettu. Pavluts toivoo, että rokotusastetta saadaan nostettua.

Latvialaisista noin 60 prosenttia on saanut täyden rokotesuojan koronavirustautia vastaan. Luku on Euroopan matalimpia.

Kaiken kaikkiaan 3 765 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 1,9 miljoonaa asukkaan Latviassa. Suhteellisesti se on yli neljä kertaa enemmän kuin Suomessa.