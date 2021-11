Yhdysvalloissa ammuttiin koulun lähellä – viisi teiniä sairaalaan

Uhrit ovat iältään 14–17-vuotiaita.

Auroran kaupungissa Coloradossa on tapahtunut maanantaina joukkoammunta. Paikallisen poliisin mukaan viisi uhria on sairaalahoidossa. He ovat iältään 14–17-vuotiaita.

Poliisi ei täsmentänyt, onko kaikkia uhreja ammuttu. Myöskään heidän vammoistaan ei annettu tietoja. Ampujaa ei ole toistaiseksi saatu kiinni, eikä hänen henkilöllisyytensä ole tiedossa.

Aurora on Denverin esikaupunki. Ammunta tapahtui lukion lähellä sijaitsevassa puistossa. Denver Postin haastatteleman Henry Martinezin mukaan puistossa on lounasaikaan paljon nuoria. Martinez kertoi kuulleensa yli 30 laukausta.