Ruotsalaislehtien mukaan isä puukotti alle 10-vuotiaita lapsiaan, kun nämä olivat nukkumassa sängyissään.

Ruotsissa jatkuu Tukholman esikaupunkialueella Hässelbyssä sunnuntaina tapahtuneen tragedian selvittely. Poliisi on ollut vaitonainen asiasta tiedottaessaan, mutta paikalliset tiedotusvälineet ovat uutisoineet asiasta omiin lähteisiinsä nojaten.

Mediatietojen mukaan viranomaiset epäilevät, että noin 45-vuotias isä puukotti kahta nukkumassa ollutta lastaan ja sen jälkeen heitti heidät ulos viidennen kerroksen asunnosta. Ohikulkijoiden pihalta löytämistä lapsista toinen kuoli vammoihinsa sairaalassa maanantain vastaisena yönä ja toinen on edelleen kriittisessä tilassa.

Aftonbladetin lähteiden mukaan lasten isällä on taustallaan mielenterveysongelmia. Lehden tietojen mukaan isä on kertonut poliisille kuulustelussa, ettei muista illan tapahtumista mitään.

– Hän vaikuttaa olleen psykoosissa, miehen ongelmista tietoinen lähde kertoi lehdelle.

Mies haavoitti tekonsa jälkeen teräaseella tiettävästi myös itseään. Hänellä ei ole aiempia rikostuomioita kontollaan.

Poliisi on ollut toistaiseksi vaitonainen tapauksen yksityiskohdista.

Lasten on kerrottu olleen alle 10-vuotiaita. Julkisuudessa on liikkunut ristiriitaisia tietoja siitä, heitettiinkö heidät ulos ikkunasta vai parvekkeelta, mutta he putosivat tiettävästi noin 15 metrin korkeudesta.

Lasten isän lisäksi pidätettynä oli toinen henkilö, joka on lähteiden mukaan lasten äiti. Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut, että pidätetyt nainen ja mies ovat juuri lasten vanhemmat.

Vanhempia epäillään todennäköisin syin murhasta ja murhan yrityksestä. Expressenin mukaan syyttäjänvirasto kertoi maanantai-iltana, että nainen eli lasten oletettu äiti oli päästetty aiemmin päivällä vapaaksi.

– Epäilyt ovat heikentyneet ja olen päättänyt, että häntä ei ole enää syytä pitää pidempään pidätettynä. Hän on edelleen epäilty, eikä häntä ole suljettu pois tutkinnasta, kertoi kamarisyyttäjä Maria Franzén lehden mukaan julkaisemassaan lausunnossa.