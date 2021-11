Jatkuvasta flunssasta kärsivä presidentti Sauli Niinistö käytti Tukholman vierailullaan maskia ja joutui jättämään juhlaillallisen väliin.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili perjantaina Ruotsissa Tukholman kuninkaallisen sotatieteen akatemian 225-vuotisjuhlassa.

Niinistö piti juhlapuheen Pörssitalolla pidetyssä tilaisuudessa. Samassa tilaisuudessa presidentti tapasi kruununprinsessa Victorian ja tämän puolison prinssi Danielin, jotka olivat paikalla edustamassa Ruotsin hovia.

Ruotsin hovi julkaisi virallisella Instagram-tilillään kuvan, jossa kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel poseeraavat yhdessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Yhteiskuva on otettu viikonloppuna Tukholman pörssitalolla.

Kuvassa Niinistö poseeraa tummanpunaiseen, samettiseen iltapukuun pukeutuneen kruununprinsessan vierellä. Victorian toisella puolella poseeraa hänen puolisonsa prinssi Daniel.

Niinistö tapasi vierailunsa aikana myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin.

Presidentti Niinistö saapumassa Tukholman Pörssitalolle.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että presidentti Niinistö oli kiusallisen flunssan kourissa ja käytti sen vuoksi juhlassa maskia. Kuvaustilanteita varten maski tosin otettiin pois.

Flunssan vuoksi Niinistö ei osallistunut illalliselle Karlbergin linnassa, vaan hän palasi puhetilaisuuden jälkeen Suomeen.

Presidentille tehtiin ennen matkaa koronavirustesti, jonka tulos oli negatiivinen. Kaikesta vierailuun ja tilaisuuteen liittyvästä sovittiin etukäteen isäntien kanssa.

Presidentin kansliasta kerrotaan myös, että jatkuvan flunssan vuoksi presidentti ei osallistu tiistaina Hanasaaressa järjestettävään Hanaholmen-aloitteen korkean tason foorumiin

Viikko sitten Niinistön matka Liettuaan peruuntui myös flunssan vuoksi. Myös tuolloin presidentti teki koronatestin, jonka tulos oli negatiivinen.

Ensi viikolla Niinistö on lähtemässä työvierailulle Saksaan. Presidentin kanslian mukaan Niinistö on muun muassa pääpuhuja Körber-säätiön maanantaina järjestämässä tilaisuudessa, jonka aihe on Helsingin henki suurvaltakilpailun aikakaudella.

Lue lisää: Presidentti Niinistö nostaa esiin Helsingin henkeä Saksan työvierailulla

Presidentti Niinistö tapasi prinssi Danielin ja kruununprinsessa Victorian myös vuonna 2017.

Kruununprinsessa Victoria puolestaan joutuu perumaan kahden päivän vierailunsa Alankomaihin, kertoo Svenskdam.

Syynä on Alankomaiden huono koronatilanne. Kruununprinsessan oli tarkoitus matkustaa torstaina juhlimaan Ruotsin kauppakamarin 60-vuotisjuhlaa ja osallistumaan suureen gaalaillalliseen. Tarkoitus oli myös tavata Hollannin prinssi Constantijn.

Sauli Niinistö oli tilaisuuden pääpuhuja.

Pörssitalolla pitämässään puheessa Niinistö nosti esiin muun muassa Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön.

Niinistön mielestä Pohjoismaiden on pidettävä yhtä siinä, kuinka vakavasti ne suhtautuvat omaan turvallisuuteensa ja millaisin keinoin ne siitä huolehtivat.

Niinistön mukaan kylmän sodan päättymisen jälkeiset lainalaisuudet eivät enää ole ennallaan. Hän kuvailee ihmiskunnan olevan kokonaan uuden aikakauden kynnyksellä.

– Tässä 2020-luvun todellisuudessa koko toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys tulee muuttumaan, Niinistö sanoi.

– Eivätkä ilmastonmuutoksen, luontokadon ja pandemioiden kaltaiset uhat ole enää kaukaisia tulevaisuusskenaarioita. Ne ovat nopeasti muuttuneet ajankohtaisiksi ongelmiksi.

Lue lisää: Presidentti Niinistö varoittaa ennakkoon uudesta turvallisuus­riskistä: ”Suomi on kulkemassa eri suuntaan kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat”