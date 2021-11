Wien aloitti 5–11-vuotiaiden koronarokottamisen ensimmäisenä Euroopassa

Kiinassa rokotetaan jo 3-vuotiaita koronavirustartuntaa vastaan.

Itävallassa on maanantaina alettu rokottaa 5–11-vuotiaita lapsia koronavirustartuntaa vastaan ensimmäisenä Euroopan maana. Kyseessä on pilottihanke maan pääkaupungissa Wienissä, eikä rokotteita lähtökohtaisesti anneta muualla maassa alle 12-vuotiaille. Lapset saavat Pfizer-Biontechin rokotetta.

Kaikki pilottihankkeen 9 000 rokotevuoroa on varattu, kertoo itävaltalainen uutistoimisto APA.

Uutistoimisto AP:n mukaan jotkin itävaltalaiset lastenlääkärit ovat rokottaneet 5–11-vuotiaita jo aiemmin, ja monet ovat halunneet rokotteen, sillä tartuntaluvut ovat nousseet huolestuttavalle tasolle maassa.

Lapset jonottivat rokotetta Wienissä maanantaiaamuna.

Euroopan lääkevirasto Ema ei ole myöntänyt lupaa alle 12-vuotiaiden rokottamiselle, mutta maat voivat antaa rokotteita kansanterveydellisessä hätätilanteessa. Ema käsittelee tällä hetkellä sekä Pfizer-Biontechin että Modernan rokotteen antamista 5–11-vuotiaille. Ainakin Pfizer-Biontechin rokotteen osalta päätöstä odotetaan jouluun mennessä.

Yhdysvalloissa 5–11-vuotiaita rokotetaan jo koronavirusta vastaan Pfizer-Biontechin rokotteella. Kiina on aloittanut rokotukset jo yli 3-vuotiailla, ja muun muassa Argentiina on hyväksynyt 3-vuotiaiden rokottamisen kiinalaisella Sinopharm-rokotteella.

Israelin terveysministeriö päätti sunnuntaina aloittaa 5–11-vuotiaiden koronarokotukset Pfizer-Biontechin rokotteella. Jo aiemmin maassa oli rokotettu kyseistä ikäryhmää israelilaistutkijoista koostuvan paneelin suosituksesta.

Piikki Pekingissä. Kiina rokottaa jo 3-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia.

Itävallassa raportoitiin lauantaina 13 152 koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Vuorokauden sisällä koronavirustartuntaan kuoli 48 ihmistä, mikä on myös eniten sitten tammikuun 2021.

Maassa määrättiin maanantaina sulkutila, joka kohdistuu vain rokottamattomiin. Se ei koske alle 12-vuotiaita.

Vain 65 prosenttia itävaltalaisista on rokotettu koronavirusta vastaan, mikä on toisiksi vähiten Länsi-Euroopassa. Suomalaisista on rokotettu 70 prosenttia.

Yhteensä yli 11 700 itävaltalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Koronatapausmäärät ovat nousseet Euroopassa. Lasten rokotteiden toivotaan suojaavan lapsia sekä nostavan rokotekattavuutta ja sitä kautta helpottavan yleistä pandemian tilaa.