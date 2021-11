Uudessa-Seelannissa maorikansa kieltää haka-tanssinsa käytön rokotuksia vastustavissa mielenosoituksissa – ”Monet esivanhempamme menettivät henkensä aikaisemmissa pandemioissa”

Uuden-Seelannin lainsäädännössä Ngati Toa -maorikansa tunnistetaan perinteisen Ka Mate -hakan kulttuurisina vaalijoina.

Haka-tanssi on maorien perinteinen tanssi. Kuvassa tanssin esittää Uuden-Seelannin rugbyjoukkue.

Uudessa-Seelannissa maorikansa kieltää rokotuksia vastustavia mielenosoittajia käyttämästä heimon perinteistä haka-tanssia mielenosoituksissa.

Uuden-Seelannin lainsäädännössä Ngati Toa -maorikansa tunnistetaan perinteisen Ka Mate -hakan kulttuurisina vaalijoina. Tanssia oli tanssittu koronarajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa. Tanssin väärinkäytölle ei laissa ole rangaistuksia.

Ngati Toa tuomitsee maanantaisessa tiedotteessaan tanssin käytön koronarokotteita vastustavien agendojen edistämisessä ja vaatii, että mielenosoittajat lakkaavat käyttämästä heimon kulttuuriaarretta.

– Monet esivanhempamme menettivät henkensä aikaisemmissa pandemioissa, ja kansamme kärsi suuresti, Ngati Toan Helmut Modlik sanoi.

– Olemme täysin tietoisia siitä, että Covid-19-rokote on paras saatavillamme oleva suoja.

Modlik näkee, että rokotteita vastustavat pistävät yksilöiden tarpeet yhteisen hyvän edelle.

Haka-tansseja on useita. Ka Mate on haka-tansseista tunnetuin. Uuden-Seelannin rugbymaajoukkue on jo yli vuosisadan esittänyt tanssia ennen otteluitaan.

Tanssi on juurtunut lujasti Uuden-Seelannin kulttuuriin, ja sitä käytetään usein merkittävissä tilaisuuksissa, kuten häissä tai hautajaisissa. Tanssiin kuuluu esimerkiksi jalkojen tömistämistä, nyrkkien ja käsien taputtamista eri kohtiin kehoa. Tanssijoiden kasvot ovat myös ilmeikkäät.

Haka-tanssilla on pitkät perinteet.

”Ei rokotetta, ei työtä”

Uudessa-Seelannissa on voimassa tiukkoja koronarajoituksia. Viiden miljoonan asukkaan maassa on kirjattu vain hieman yli 30 koronakuolemaa.

Maassa on otettu käyttöön niin kutsuttu ”ei rokotetta, ei työtä” -politiikka, jonka seurauksena monen täytyy ottaa koronarokote säilyttääkseen työpaikkansa.

Tuhannet ihmiset ovat vastustaneet koronatoimia. Mielenosoittajien joukossa on myös maoreita. Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan erityisesti nuoret alkuperäiskansoihin kuuluvat ovat alttiita tarkoituksella levitetylle väärälle tiedolle

Maorit ovat Uuden-Seelannin alkuperäiskansa, johon kuuluu eri ryhmiä.