Bordelli on perustanut tiloihinsa koronarokotuspisteen.

Wienissä Itävallassa paikallinen bordelli on päättänyt tehdä oman osansa rokotusinnon parantamiseksi. Fun Palast -niminen bordelli ilmoitti viime viikolla tarjoavansa ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka ottavat koronarokotteen bordellin perustamalla rokotuspisteellä. Asiasta uutisoi NBC.

Bordellin toimitusjohtaja Christoph Lielacher kertoi NBC:lle, että rokotustempaus on tuottanut tulosta, ja esimerkiksi viime viikon maanantaina noin 150 asiakasta otti rokotteen bordellissa.

Lielacherin mukaan bordellin rokotuspisteellä voi käydä ottamassa rokotteen, vaikka ei olisi kiinnostunut paikan muista palveluista. Tuolloin bordelli antaa ilmaisen sisäänpääsyn sijaan 40 euron kupongin bordellin yhteydessä toimivaan kuntokeskukseen.

Prostituutio on Itävallassa laillista ja säänneltyä.

Bordellin johtaja kertoi NBC:lle, ettei ole itse ottanut koronarokotusta. Bordellin työntekijöitä kuitenkin vaaditaan ottamaan rokotteet ja käymään koronatestissä kahdesti viikossa.

Hoitajaksi pukeutunut nainen poseeraa wieniläiseen bordelliin perustetun rokotuspisteen ovella.

Itävallassa astui maanantaina voimaan maanlaajuinen koronasulku, joka koskee vain rokottamattomia.

Koronatilanne on pahentunut Itävallassa viime aikoina ja uusien päivittäisten tartuntojen määrä on noussut ennätyslukemiin. Noin 65 prosenttia Itävallan väestöstä on rokotettu kahteen kertaan. Lukema on hieman alle EU:n keskimääräisen rokotuskattavuuden, joka on 67 prosenttia.

Sulku koskee niitä yli 12-vuotiaita, joita ei ole rokotettu tai jotka eivät ole hiljattain parantuneet tartunnasta. Rokottamattomat saavat poistua kotoa vain kuntoilua, välttämättömien ostosten tekemistä tai terveydenhuoltoon hakeutumista varten

Rajoituksia rikkovat voivat saada 500 euron sakon.