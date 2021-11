Suuri poliisioperaatio käynnissä Länsi-Tukholmassa – kaksi lasta loukkaantunut vakavasti

Poliisi epäilee lasten pudonneen asuinrakennuksen parvekkeelta.

Länsi-Tukholmassa Hässelbyn alueella on käynnissä suuri poliisioperaatio, kertoo Expressen. Lehden tietojen mukaan kaksi alle kymmenenvuotiasta lasta on löydetty vakavasti loukkaantuneina asuinrakennuksen pihalta. Lehden tietojen mukaan ohikulkija löysi lapset.

Rakennuksen sisältä on löydetty loukkaantunut mies. Häntä epäillään Expressenin mukaan lasten vahingoittamisesta.

Poliisi on vahvistanut, että kaksi lasta on loukkaantunut. Tukholman poliisin tiedottaja Helena Boström kertoi Aftonbladetille, että poliisi on aloittanut esitutkinnan murhan yrityksestä.

– Kaksi alle 10-vuotiasta lasta on loukkaantunut vakavasti. Epäilemme, että he ovat pudonneet korkealta asunnosta. Emme voi sulkea pois sitä, että taustalla on rikos, hän sanoi.

Lapset on viety sairaalaan pelastushelikoptereilla. Aftonbladetin tietojen mukaan poliisi epäilee heidän pudonneen parvekkeelta.

Silminnäkijä kertoi Expressenille, että paikalle saapui kaksi pelastushelikopteria. Hänen mukaansa paikalla on ollut 13 poliisiautoa.