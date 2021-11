Lääkäri kertoo STT:lle karuista oloista Valko-Venäjän ja Puolan rajalla: nestehukkaa, kylmettymisiä ja pahoinpitelyn jälkiä

Lääkärin mukaan ihmisiä on houkuteltu Eurooppaan lupauksilla siitä, että nämä pääsisivät Valko-Venäjältä suoraan Saksaan. Potilaat kertovat Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpitelyistä.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on tuhansia ihmisiä. Lääkärin mukaan he kärsivät nestehukasta ja kylmyydestä. Osaa on myös pahoinpidelty.

Piskuisen puolalaiskaupungin Bielsk Podlaskin lääkärin Arsalan Azzaddinin viime päivät ovat olleet hänen uransa vaikeimpia.

Hänen johtamaansa sairaalaan on viime päivinä tuotu hoidettavaksi Valko-Venäjän ja Puolan rajan ylittäneitä ihmisiä, jotka ovat löytyneet huonossa kunnossa metsästä.

Azzaddin kertoi sunnuntaina STT:lle, tällaisia potilaita on tullut viime päivien aikana neljästä kuuteen päivässä. Joukossa on ollut niin miehiä, naisia kuin lapsia.

– Osa on kärsinyt nestehukasta, osa kylmettymisestä. Osa on murtanut luitaan, osan kehossa on ollut pahoinpitelyn jälkiä. He ovat kertoneet joutuneensa Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpitelemiksi, Azzaddin sanoi.

Azzaddin kaivaa puhelimensa esiin näyttääkseen valokuvaa eräästä potilaastaan ja tämän mustelmilla olevasta jalasta. Nainen on yksi potilaista, joka on kertonut lääkärille joutuneensa Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpitelemäksi.

Arsalan Azzaddinin johtamaan sairaalaan on viime päivinä tuotu hoidettavaksi Valko-Venäjän ja Puolan rajan ylittäneitä ihmisiä, jotka ovat löytyneet huonossa kunnossa metsästä.

Potilaita hoitava Azzaddin on itse taustaltaan Irakin kurdi, joka on asunut Puolassa jo useita vuosia.

Irakin kurdeja on ollut myös valtaosa Azzaddinin hoitamista potilaista, joiden kanssa lääkäri on kommunikoinut omalla äidinkielellään. Hän kuvaa viime päiviä sairaalassa hyvin raskaiksi, sillä hän on joutunut kertomaan monille peloissa oleville potilailleen, ettei voi auttaa näitä enää sairaalahoidon jälkeen.

– He ovat pyytäneet minua tekemään kaikkeni, jotta he eivät joutuisi palaamaan takaisin metsään.

– Ainoa mitä olen voinut tehdä, on ollut kirjoittaa suositus viranomaisille, ettei potilaita tulisi lähettää takaisin Valko-Venäjän rajalle. Tiedän, että muutama on saanut jäädä Puolaan, mutta valtaosasta en ole kuullut enää. Oletan, että heidät on palautettu Valko-Venäjälle.

Monet potilaista ovat olleet hyvin peloissaan.

– He sanovat, että palauttakaa minut vaikka takaisin Irakiin, kunhan ette lähetä minua takaisin Valko-Venäjälle.

Azzaddin kertoo esiintyneensä kurdinkielisissä medioissa viime päivinä varoittamassa ihmisiä siitä, että katteettomia lupauksia Eurooppaan pääsystä ei tule uskoa.

– Osalle on uskoteltu, että jos he pääsevät Valko-Venäjälle, he pääsevät muutamassa tunnissa Saksaan. Eurooppaan pääsystä he ovat maksaneet 5 000 dollaria, sen jälkeen vielä tuhansia euroja lisää Saksaan pääsystä.

– Valtaosa tulijoista ei ole ollut kiinnostunut jäämään Puolaan, vaan he ovat halunneet jatkaa Saksaan tai Pohjoismaihin, kuten Suomeen, lääkäri lisäsi.

Summa ei ole mikään pikkusumma Irakissa.

– Monet ovat joutuneet myymään autonsa ja talonsa päästäkseen tänne.

Azzaddin sanoo, että moni tulijoista on matkustanut esimerkiksi paremman tulevaisuuden ja elintason perässä, sillä tulevaisuus vuosikymmeniä väkivaltaisuuksista, talousongelmista ja korruptiosta kärsineessä Irakissa on näyttänyt mahdottomalta.

Valko-Venäjän kautta Eurooppaan pyrkiville on lääkärin mukaan luvattu suoraa pääsyä Saksaan.

Hän sanoo pelkäävänsä, että jos ihmisiä luvattaisiin auttaa esimerkiksi Saksaan, se innostaisi Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa orkestroimaan lisää ihmisiä Eurooppaan.

Hän sanoo kuitenkin, että huijauksen uhreiksi joutuneita ihmisiä ei tulisi rangaista, vaan auttaa tai antaa mahdollisuus palata takaisin Irakiin.

– Ihmisten palauttaminen Valko-Venäjän rajalle ei ole humaania.