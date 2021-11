Puolassa otettu kiinni 50 Valko-Venäjältä tullutta – suurempaan määrään varaudutaan

Siirtolaiset tulivat poliisin mukaan Puolan ja Valko-Venäjän rajan yli rajan yli eilisen puolella lähellä Starzynan kylää.

Puolassa on otettu kiinni 50 Valko-Venäjältä tullutta maahanpyrkijää sen jälkeen, kun nämä tunkivat rajan yli väkisin, poliisi kertoo. Sen mukaan siirtolaiset tulivat rajan yli eilisen puolella lähellä Starzynan kylää.

Puolan rajavartiosto kertoo nähneensä rajan toisella puolella merkkejä siitä, että rajan ylitse olisi tulossa enemmänkin ihmisiä tänään.

Tuhannet enimmäkseen Lähi-idästä tulleet siirtolaiset ovat leiriytyneet Valko-Venäjän puolelle rajaa päästäkseen myöhemmin EU:n alueelle. Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten lennättämisestä paikalle ja usuttamisesta EU:n puolelle kostona sitä vastaan asetetuista pakotteista. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset.

Avustusjärjestöjen mukaan kymmenkunta ihmistä on jo kuollut hyytävissä oloissa maiden rajaseuduilla. Niiden mukaan tilanne voi vielä pahentua, kun lämpötilat laskevat.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan suurimmassa siirtolaisleirissä lähellä Bruzgin kylää on noin 2 000 ihmistä, joista osa on lapsia ja raskaana olevia naisia. Valko-Venäjä on toimittanut leiriin muun muassa telttoja ja lämmityslaitteita, mikä viittaa siihen, että leireistä saattaa tulla ainakin osittain pysyviä.

Puola on kieltäytynyt ottamasta maahantulijoita vastaan ja syyttänyt Valko-Venäjää heidän poistumisensa estämisestä.