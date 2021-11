Asiantuntijan mukaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että täyden koronarokotesarjan tulisi sisältää kolme annosta kahden sijaan.

Israel niitti alkuvuodesta mainetta tehokkaalla ja nopealla rokotuskampanjallaan, jonka avulla koronavirustartuntojen määrät saatiin laskemaan maassa lähes olemattomiin toukokuun alkuun mennessä. Heinäkuussa maasta alkoi kuitenkin kantautua huolestuttavia uutisia tartuntamäärien uudesta, nopeasta kasvusta.

Syyskuussa Israelissa todettiin jälleen pahimpina päivinä yli 10 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Tämä on herättänyt maailmalla pelkoa siitä, että rokotteista ei ehkä olisikaan riittävästi apua koronapandemian taltuttamisessa, vaikkakin niiden ansiosta koronapotilaiden sairaalahoidon tarve ja kuolemien määrä ovat laskeneet huomattavasti.

Lisävaikeuksia tilanteeseen oli tuonut Intiasta vuodenvaihteen tienoilla leviämään lähtenyt viruksen entistä ärhäkämpi deltavariantti, jonka kohdalla rokotteiden teho ei ollut enää yhtä hyvä kuin muiden viruskantojen. Deltasta tuli pian dominoiva virusvariantti Israelissa ja suurimmassa osassa muuta maailmaa.

Koronapotilas sai hoitoa Israelin Ramat Ganissa sijaitsevassa sairaalassa lokakuussa.

Heinäkuun lopussa uudet tutkimustiedot kertoivat, että Pfizerin koronarokotteen antama suoja alkaa hiipumaan nopeasti jo puolen vuoden kuluttua toisesta rokoteannoksesta. Tutkimustietojen perusteella Israelissa aloitettiin saman tien kolmansien rokoteannosten jakaminen yli 60-vuotiaille, jotka olivat saaneet toisen annoksensa vähintään viisi kuukautta aiemmin.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia kolmannen rokoteannoksen jakelun vaikutuksista julkaistiin syyskuun puolivälissä lääketieteellisessä New England Journal of Medicine -lehdessä (NEMJ).

Tutkimuksen perusteella kolmannen annoksen saaneiden yli 60-vuotiaiden riski saada koronatartunta oli yli 11 kertaa pienempi kuin kaksi rokoteannosta saaneilla, kun tehosteannoksesta oli kulunut vähintään 12 päivää. Myös vakavien tautitapausten määrä laski huomattavasti kolmannen annoksen Israelissa saaneilla 1,1 miljoonalla ikäihmisellä.

Yli 60-vuotiaisiin kohdistetusta tehostekampanjasta huolimatta koronatartuntojen määrä jatkoi kuitenkin kasvuaan Israelissa. Pahin päivä nähtiin 2. syyskuuta, jolloin maassa todettiin 11 347 uutta koronatartuntaa.

Samoihin aikoihin Israel laajensi ensimmäisenä maana kolmosannoksen jakelun kaikkiin yli 12-vuotiaisiin. Kaksi viikkoa myöhemmin, syyskuun puolivälissä uusien koronatartuntojen määrät lähtivät nopeaan laskuun.

Viime päivinä Israelissa on todettu enää muutamia satoja uusia koronatartuntoja vuorokaudessa.

Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n lokakuisen raportin mukaan myös positiivisten testitulosten osuus kaikista tehdyistä koronatesteistä lähti jyrkkään laskuun Israelissa, kun kolmannen rokoteannoksen jakelua laajennettiin nuorempiin ikäluokkiin. Israelissa syksyllä käynnissä olleen lomakauden vuoksi mittaustapaa pidettiin luotettavampana kuin tartuntojen määrää.

Elokuun loppupuolella kolmannen annoksen jakelua laajennettiin Israelissa kaikkiin yli 40-vuotiaisiin. Tuolloin myös pääministeri Naftali Bennett kävi piikillä Kfar Sabassa.

NEMJ:in julkaisemia, lupaavia tutkimustuloksia kommentoi syyskuussa Guardianissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Wisconsinin yliopiston patologian ja laboratoriolääketieteen professori David O’Connor. Hänen mukaansa koronarokotesarjan tulisi koostua kahden annoksen sijaan kolmesta annoksesta.

– Vaikka kliinisissä kokeissa havaittu huikea, lyhytaikainen suojateho tuki alunperin kahden annoksen rokotesarjaa, uudempi tutkimustieto viittaa siihen, että alkuperäisen rokotesarjan jälkeen kuukausia myöhemmin annettavan lisäannoksen tulisi olla uusi standardi. Tämä on käytäntö myös muiden virusrokotteiden, kuten hepatiitti B -rokotteen kohdalla, O’Connor huomauttaa puolentoista kuukauden takaisessa kirjoituksessaan.

Kahden rokoteannoksen sarjalla vakavien tautitapausten ja kuolemien määrät on saatu taittumaan, mutta deltavariantin johdosta myös tuplarokotettuja on sairastunut vakavasti. Näin on käynyt entistä enemmän rokotteista saadun suojan hiipuessa.

Israelista saadun datan perusteella kolmannen rokoteannoksen laaja jakelu romahdutti uusien tartuntojen määrän. Samalla romahti tautia eteenpäin tartuttavien ihmisten määrä ja viruksen leviäminen hidastui.

– Tämä on tärkeää, koska yhä useammat ihmiset ovat saaneet tartunnan rokotuksista huolimatta. Heillä on vastaava määrä virusta nenässään kuin rokottamattomilla, mikä edistää viruksen sinnikästä leviämistä, O’Connor huomauttaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että suurin riski tartunnan saamisen, viruksen levittämisen sekä vakavasti sairastumisen suhteen koskee edelleen täysin rokottamattomia. Kolmannella annoksella näyttää kuitenkin Israelista saadun datan perusteella olevan vaikutusta myös tähän.

” Tehosteannos ei ole ainoastaan immuniteetin virkistäjä – se on immunologinen päivitys.

FDA:n raportin mukaan syyskuun lopussa lähtivät jyrkkään laskuun myös rokottamattomien vakavat tautitapaukset. Tuolloin oli kulunut kuukauden verran aikaa siitä, kun kolmannen rokoteannoksen jakelu laajennettiin kaikkiin yli 12-vuotiaisiin, jotka rokotteen halusivat ottaa.

– Kolmas rokoteannos stimuloi neutralisoivien vasta-aineiden tuotantoa. Niitä on suurempi määrä ja ne toimivat monipuolisemmin virusvariantteja vastaan kuin toisen annoksen tuottamat vasta-aineet. Yhteenvetona, tehosteannos ei ole ainoastaan immuniteetin virkistäjä – se on immunologinen päivitys, O’Connor sanoo.

Israelilaiset nauttivat markkinaelämästä Tel Avivin Carmel Marketilla lokakuun puolivälissä, kun koronarajoituksia jälleen höllennettiin maassa.

Kolmannen annoksen synnyttämät vasta-aineet näyttävät luovan immunologisen suojan myös deltavarianttia vastaan, mikä selittää O’Connorin mukaan Israelin tautitapausten määrän dramaattisen romahduksen.

– Saman suojan voitaisiin odottaa vähentävän tulevaisuudessa tarvetta säännölliselle ”buustaukselle”, kun neutralisoivien vasta-aineiden korkeampien tasojen ennustetaan antavan pidempikestoisen immuniteetin, hän kirjoitti.

” Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö kolmas rokoteannos olisi pelastanut Israelia.

Israelissa kolmannen annoksen jakelun rinnalla käytössä ovat edelleen julkisissa sisätiloissa käytettävät kasvomaskit sekä koronapassi, jonka sääntöjä on tiukennettu entisestään. Yhteiskunta on kuitenkin saatu pidettyä enimmäkseen avoinna viime aikoina.

– Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö kolmas rokoteannos olisi pelastanut Israelia. Uskon elämän palaavan normaaliksi, mutta kyse on uudesta normaalista. Emme ole luopumassa maskeista. Niitä tullaan tarvitsemaan kaikkialla, missä on suljettuja tiloja, kertoi Israelin johtaviin terveysasiantuntijoihin kuuluva epidemiologian professori Gabriel Barbash torstaina Deutsche Wellelle.

Hänen mukaansa kolmas rokoteannos on ”tehokas työkalu” yhteisön suojelemiseen, mutta myös sen vaikutukset hiipuvat jossakin vaiheessa.

– Meidän on oltava valmiina siihen ja meidän on oltava varovaisia sen suhteen, Barbash sanoi.

Pfizer ja Biontech julkaisivat lokakuussa tulokset tutkimuksesta, jossa selvitettiin kolmannen rokoteannoksen tehoa. Tutkimuksen mukaan tehosteannos toi 95,6 prosentin suojan virusta vastaan. Tutkimukseen osallistui 10 000 koehenkilöä, jotka olivat vähintään 16-vuotiaita ja saaneet aiemmin kaksi rokoteannosta keskimäärin 11 kuukautta aiemmin.

Lue lisää: Ensitiedot: Pfizerin ja Biontechin rokotteen kolmas annos antaa 95,6 prosentin suojan korona­virusta vastaan

Koehenkilöt saivat joko kolmannen rokoteannoksen tai lumelääkettä. Kolme rokoteannosta saaneista vain viisi henkilöä sai koronatartunnan, siinä missä kaksi annosta saaneilla tartuntoja havaittiin 109.