Valko-Venäjän Minskissä seurataan kokoontumisia ja bussikuljetuksia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää mahdollisena, että myös suomalaisia rikollisia osallistuu ihmisten kuljetuksiin.

– Itselläni ei ole todisteita mutta huhuja liikkuu. Olen kuullut, että siellä on myös suomen kieltä puhuvia henkilöitä raja-alueilla nähty Valko-Venäjän puolella, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Suomeen Valko-Venäjän kautta tulleita on ministeriön mukaan noin 30–35 henkeä.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan ihmisvirta ja organisoidut kuljetukset näkyvät hyvin selvästi Minskissä. Lähi-idästä tulevien ihmisten virta kulkee kaupungin kautta rajoille, ja maahan saapuneita ihmisiä on näkynyt loppukesästä lähtien.

Ihmisvirta alkoi loppukesästä, mutta ihmiset katosivat vähäksi aikaa, kun Irak kielsi suorat lennot Bagdadista Minskiin.

– Yhtäkkiä heitä alkoi olla ihan keskustassa asti. Tietyissä hotelleissa he yöpyvät. Osa yöpyy alikulkutunneleissa, jos ei ole varaa hotelleihin, eräs Minskissä asuva suomalainen kertoo.

Hän puhuu mieluiten nimettömänä maan poliittisen tilanteen takia.

Viime maanantaina, kun pari tuhatta ihmistä vaelsi Puolan rajalla, keskustassa oli jälleen tungosta. Oletettavaa on, että bussikuljetuksia järjestettiin, koska suurin väkijoukko oli maanantaina poissa.

Hotellien edessä näkyy busseja, joihin ihmiset siirtyvät. Se viittaa siihen, että ihmisten liikkuminen Valko-Venäjän rajoille on ainakin osittain organisoitunutta.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalle on vaeltanut tuhansia ihmisiä.

Heitä on silminnäkijän mukaan paljon myös ostoskeskus Galleriassa. Maahan tulleet käyvät ostoskeskuksessa kahvilla, syömässä ja ostoksilla ja tulevat sitten matkatavaroineen ulkopuolelle odottelemaan mahdollisesti bussikuljetuksia.

Osa ihmistä kulkee kimppatakseilla, joihin pakataan isoja reppuja ja makuupusseja.

Maahan tulleet ihmiset näyttävät lähinnä tavallisilta turisteilta. Ylivoimaisesti suurin osa on nuoria miehiä ja miesporukoita. Jonkin verran näkyy perheitä ja pariskuntia.

– Pikkulapsiperheet ovat nimenomaan niitä, jotka yöpyvät katujen alikulkutunneleissa.

Minskiläiset näyttävät suhtautuvan tulijoihin lähinnä välinpitämättömästi. Syynä lienee se, että yleisessä tiedossa on, että ihmiset ovat läpikulkumatkalla.

Lämpötila on tällä hetkellä pari astetta plussalla, mutta öisin pakastuu. IS:n tietojen mukaan YK:n pakolaisjärjestö UNCHR olisi päässyt raja-alueelle, kuten myös siirtolaisjärjestö IOM. Raja-alueille on kehittymässä humanitaarinen katastrofi, jos apua ei saada.

IS:n Minskistä saamien tietojen mukaan ihmisvirta on näkynyt selvästi Valko-Venäjän pääkaupungin keskustassa.

Näin on uutisoinut uutistoimisto Belta, jonka uutisointi on sinänsä täysin värittynyttä. Valko-Venäjän media kertoo, että koko kaaos on EU:n syytä ja että EU osoittaa, että unioni ei kunnioita omia ihmisoikeusperiaatteitaan.

Ihmisten joukkoliikehdintä on jättänyt varjoonsa sen tosiasian, että Valko-Venäjän oma sisäinen tilanne heikkenee päivä päivältä.

– Poliittisen vankien määrä kasvaa viikko viikolta. Sortotoimet ovat käytännössä tukahduttaneet koko kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeudet. Vapaata mediaa ei ole, sanoo ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikönpäällikkö Sirpa Oksanen.