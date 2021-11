Mies istui syyttömänä vankilassa 24 vuotta

Syyttömänä murhasta tuomittu mies sai nyt täyden armahduksen Yhdysvalloissa. Hän istui vankilassa 24 vuotta.

Dontae Sharpe on taistellut osoittaakseen syyttömyytensä siitä asti, kun hänet pidätettiin vuonna 1994. Hän vapautui vankilasta elokuussa 2019. Nyt hän sai täyden armahduksen kuvernööriltä.

– Minun perheeni nimi on puhdistettu, Sharpe sanoi BBC:n mukaan toimittajille perjantaina.

– Taakka putosi minun ja perheeni hartioilta.

Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper julisti lausunnossaan täyden armahduksen ja sanoi, että väärin perustein tuomitut, kuten Sharpe, ”ansaitsevat tämän vääryyden tulevan täysin julkisesti tunnustetuksi”.

Täyden armahduksen saatuaan Sharpella on nyt mahdollisuus hakea korvauksia osavaltiolta. Sharpen asianajaja sanoo New York Timesille, että korvaus voi olla 50 000 dollaria yhtä vankeusvuotta kohden aina 750 000 dollariin asti. Se on siis summa, jonka Sharpe voi enintään saada: noin 655 000 euroa 24 vankeusvuodesta.

– Minun vapauteni ei silti ole täydellinen niin kauan kuin ihmisiä on yhä väärin perustein vangittuina, väärin perustein tuomittuina ja odottamassa armahdusta, Sharpe sanoi BBC:n mukaan.

Sharpe tuomittiin aikanaan murhasta elinkautiseen vankeuteen, mutta vain kuukausia oikeudenkäynnin jälkeen teini-ikäinen silminnäkijä perui puheensa ja muutti lausuntoaan. Siitä huolimatta kesti yli kaksi vuosikymmentä ennen kuin Sharpe vapautui syytteistä, pääsi vankilasta ja sai täyden armahduksen.