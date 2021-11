Tuomari Bruce Schroederin käytös on kummastuttanut oikeudenkäynnissä, jossa Kyle Rittenhousea syytetään kahdesta murhasta Kenoshan mielenosoitusten aikaan.

Tuomari Bruce Schroeder on herättänyt huomiota Kyle Rittenhousen murhaoikeudenkäynnin yhteydessä.

Yhdysvalloissa tunteita herättäneessä oikeudenkäynnissä Kyle Rittenhousea syytetään kahdesta murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Rittenhousen epäillään ampuneen kolmea ihmistä kaaokseksi muodostuneessa mielenosoituksessa Wisconsinin Kenoshassa elokuussa 2020. Tapahtuma-aikaan Rittenhouse oli 17-vuotias.

Tapahtumat liittyvät elokuussa 2020 Wisconsinissa tapahtuneisiin mielenosoituksiin ja mellakoihin, jotka alkoivat sen jälkeen, kun poliisi ampui mustaa 29-vuotiasta Jacob Blakea selkään useita kertoja. Mellakkapaikalle ilmaantui myös pieni ryhmä pääosin valkoihoisia aseistautuneita miehiä, jotka kertoivat suojelevansa omaisuutta mellakoitsijoilta. Rittenhouse kuului näihin ”suojelijoihin”.

Poliiseja ihaillut Rittenhouse kannatti Blue Lives Matter -liikettä, joka on perustettu vastineeksi poliisiväkivaltaa vastustavalle Black Lives Matter -liikkeelle. Hän on myös Donald Trumpin kannattaja.

Rittenhouse on vedonnut itsepuolustukseen. Ampuminen tapahtui mellakan aikana, kun yksi uhreista juoksi Rittenhousea kohti ja heitti tätä muovipussilla. Uhrit eivät olleet aseistautuneita. Rittenhouse todisti keskiviikkona.

– En tehnyt mitään väärää. Puolustin itseäni, sanoi Rittenhouse, joka todistuksen aikana murtui kyyneliin.

Oikeudenkäynti on aiheuttanut paitsi kysymyksen syyllisyydestä tai syyttömyydestä, myös poliittisia intohimoja puolesta ja vastaan. Joillekin oikeistokonservatiiveille Rittenhouse on sankari.

Oikeudenkäynnissä käydään loppupuheenvuorot ensi maanantaina.

Kahdesta murhasta syytetty Kyle Rittenhouse oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäynnin aikana tuomari Bruce Schroederin,75, käytös on herättänyt hämmennystä sekä myös epäilyksiä siitä, onko tuomari aidosti puolueeton, kertoo Forbes.

Tuomari on toistuvasti äyskinyt syyttäjille, muun muassa näiden muistuttaessa syytettyä tämän oikeuksista vaieta.

Hän on kieltänyt syyttäjiä kutsumasta uhreja uhreiksi, koska ”se on niin latautunut termi”. Sen sijaan tuomari salli sen, että puolustus saattoi kutsua uhreja ryöstelijöiksi tai tuhopolttajiksi, mikäli he voivat todistaa näin olleen.

Keskiviikkona tuomarin puhelin alkoi soida kesken oikeudenkäynnin. Soittoäänenä oli Trumpin kampanjatilaisuuksissa usein soitettu kappale, Lee Greenwoodin God Bless the U.S.A.

Torstaina tuomari kehotti yleisöä veteraanien päivän kunniaksi huomioimaan puolustuksen todistajaksi kutsuman miehen sotilaspalvelus. Näin oikeussalissa olleet päätyivät antamaan aplodit kyseiselle todistajalle.

Samana päivänä ennen lounastaukoa tuomari laukoi aasialaisvitsin, jota pidettiin mauttomana ja loukkaavana, kertoo CNN.

Tuomari Schroederin käytös on kenties poikkeuksellista yleisesti ottaen tuomioistuimissa. Mutta Schroederin tuntevat asianajajat kertoivat CNN:lle, että tuomarin käytös on Rittenhousen oikeudenkäynnissä ollut samankaltaista kuin aiemminkin.

Haastateltujen mukaan Schroeder, joka on pisimpää Wisconsinissa toiminut tuomari, on kovan luokan oikeusoppinut, joka ei pelkää tehdä vaikeita päätöksiä eikä häntä hetkauta yleisön mielipiteet. Häntä pidetään itsenäisenä ajattelijana.