The Elders-järjestön puheen­johtaja hoputtaa ilmasto­toimia – lausui synkän ennusteen alle 30-vuotiaille

The Elders -ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Mary Robinson sanoo, että maailmanjohtajat kantavat ilmastotoimia nyt omallatunnollaan.

The Elders on Nelson Mandelan perustama ihmisoikeus- ja rauhanjärjestö, jossa on toiminut muun muassa Suomen entinen presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaari.

Järjestön nykyinen puheenjohtaja, Irlannin entinen presidentti ja palkittu ihmisoikeusvaikuttaja Mary Robinson, 77, kertoo Sky Newsin videohaastattelussa, miksi ihmiskunnan on päästävä yksimielisyyteen ilmastotoimien tärkeydestä ja kiireellisyydestä.

– On maailmanjohtajien omantunnonasia, että he eivät anna maapallon lämmetä 2,4 asteeseen, Robinson sanoo.

2,4 asteen lämpeneminen on ennuste, mikäli maailman valtiot jatkavat nykyiseen tapaan.

Robinson sanoo, että alle 60-vuotiaille tämä lämpötilan nousu merkitsisi heidän elinaikanaan elämän muuttumista nykyisestä huomattavasti epävakaammaksi, kun sadat miljoonat ihmiset joutuisivat pakenemaan kuivuutta ja tulvia.

– Jos olet alle 30-vuotias, on tieteellinen tosiasia, että niin todellakin tapahtuisi. Siitä tässä on kyse, Robinson sanoo.

Mary ja Nick Robinson saapuivat Helsinkiin Martti Ahtisaaren syntymäpäiväjuhlille 2017.

Tämän vuoden maaliskuussa Robinson kertoi Euronewsin haastattelussa, että ilmastotoimien eteen ei ole vielä tehty tarpeeksi.

– Me tarvitsemme jokaisen maan, jokaisen yrityksen ja investointiyhtiön sekä jokaisen yhteisön sanomaan, että olemme päästöistä vapaita viimeistään vuoteen 2050 mennessä, Robinson sanoi.

Presidentti Tarja Halonen tapasi Mary Robinsonin YK:n tilaisuudessa.

Loppusuoralla olevan Glasgow’n ilmastokokouksen loppulauselmaluonnoksessa kehotetaan valtioita rajoittamaan nopeasti riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista. Samalla niiden tulisi pikaisesti luopua sellaisista hiilivoimaloista, jotka eivät käytä teknologiaa päästöjensä osittaiseen hillitsemiseen.

Glasgow'n kokous on ensimmäinen tarkastelupiste vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukselle. Siinä sovittiin tavoitteesta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkimyksestä rajata nousu alle 1,5 asteeseen.