Oikeustaistelun pitkittyessä on mahdollisuus, että seuraavissa välivaaleissa republikaanit nousevat valtaan, jolloin Trumpin toimien tutkinta todennäköisesti lopetettaisiin, kirjoittaa CNN.

Yhdysvalloissa kongressin tutkintakomitea on vaatinut luovutettavaksi asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja entisen presidentin Donald Trumpin toimista ennen kongressimellakkaa.

Tammikuun 6. päivä 2021 joukko Trumpin kannattajia valtasi Capitol- kongressirakennuksen Washingtonissa, kun Joe Bidenin presidenttiyttä oltiin vahvistamassa. Mellakassa kuoli viisi ihmistä.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone on asettanut tutkimusryhmän selvittämään Capitol-mellakan taustoja sekä Trumpin roolia mellakan puhkeamisessa. Tutkimusryhmä vaatii haltuunsa yli 700 sivua asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi loppiaisena Valkoisessa talossa käytyjä keskusteluja ja tapaamisia.

Yhdysvalloissa on käyty tiukkaa oikeustaistelua siitä, pitääkö Trumpin luovuttaa asiaan liittyviä asiakirjoja kongressin tutkintakomitealle.

CNN:n artikkeli kokosi yhteen tapauksen olennaiset käänteet ja kysymykset.

Loppiaisen mellakassa menehtyi viisi ihmistä. Trumpin vastuuta tapahtumiin halutaan selvittää kongressin tutkintakomiteassa.

Papereiden ensimmäinen erä oli määrä luovuttaa tänään perjantaina.

Liittovaltion valitustuomioistuin esti torstaina Trumpin pyynnöstä kansallisarkistoa väliaikaisesti luovuttamasta asiakirjoja tutkintaa varten.

Trump on yrittänyt estää asiakirjojen luovuttamisen sillä perusteella, että toimiessaan presidenttinä hänellä oli oikeus päättää niiden luovuttamisesta. Kyseessä on niin sanottu presidentin etuoikeus, joka perustuu Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tunnustamaan periaatteeseen, jonka mukaan Valkoisella talolla on oikeus pitää salassa tiettyjä asiakirjoja.

Bidenin hallinnon mukaan presidentin etuoikeus ei ulotu Capitol-asiakirjoihin.

Asia etenee nyt valitustuomioistuimeen, joka käsittelee asiaa marraskuun lopussa. Juttu tullaan todennäköisesti lopullisesti ratkaisemaan korkeimmassa oikeudessa.

Presidentti Donald Trump pitämässä puhetta kannattajilleen ennen mellakan alkua.

CNN:n analyysin mukaan Trump pelaa oikeudenkäynnillä aikaa.

– Joka ikinen päivä ilman luovutettua asiakirjaa on voitto Trumpille.

Mikäli Trump häviäisi oikeudenkäynnit ja asiakirjat luovutettaisiin tutkintakomitealle, on vielä matkaa siihen, että asiakirjoista tulisi julkisia. Asiakirjojen julkistamisesta päättäisi edustajainhuone.

Kongressin välivaalit ovat vuonna 2022. Niin kutsutuissa välivaaleissa valitaan Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen kaikki 435 edustajaa ja kolmasosa sadasta senaattorista monien paikallisten päättäjien ohella.

Mikäli republikaanit nousevat välivaaleissa valtaan kongressissa, tutkinta Trumpin toimista todennäköisesti lopetetaan. Ja vaikka tätä ennen asiakirjat olisivat luovutettu tutkintakomissiolle, republikaanivoittoinen kongressi voisi estää niiden tulemista julkisuuteen.

On myös vaalivoittoa tavoittelevan republikaanisen puolueen etu, jos asiakirjat eivät päädy tutkintaan, saati julkisuuteen.