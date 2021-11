Näky hämmästytti rannalla Uudessa-Seelannissa – pingviini eksyi 3 000 kilometrin päähän Etelämantereelta

Vain Etelämantereella elävä jääpingviini löytyi 3000 kilometrin päästä Uuden-Seelannin rannikolta.

Pitkän työpäivän jälkeen rannalla kävelyllä ollut uusiseelantilainen Harry Singh koki elämänsä yllätyksen, kun Birdlings Flatin rannalta, 40 kilometriä etelään Christchurchin kaupungista, löytyi pingviini.

– Luulin ensin, että se on pehmolelu, mutta sitten se yhtäkkiä käänsi päätään, jolloin tajusin sen olevan oikea eläin, Singh kertoi BBC:lle.

Pingviini vaikutti eksyneeltä ja uupuneelta. Singh huolestui, kun pingviini ei palannut mereen. Mies pelkäsi suojattoman eläimen joutuvan koiran tai kissan saaliiksi.

Singh sai yhteyden Christchurchin kaupungin pingviinien kuntoutuskeskuksen työntekijään Thomas Strackeen, joka yllätyksekseen havaitsi, että kyseessä on jääpingviini. Tämä pingviinilaji elää ainoastaan Etelämantereella, eli pingviinin oli pitänyt matkata 3 000 kilometriä väärään suuntaan.

Pingu hoidettiin kuntoon paikallisella eläinklinikalla.

Tämä on vasta kolmas kerta, kun jääpingviini on löydetty Uudesta-Seelannista. Edellisen kerran näin on käynyt 1962 ja 1993.

Eksynyt jääpingviini, joka sai paikallisilta lempinimen Pingu, hoidettiin kuntoon paikallisella eläinlääkäriklinikalla ja vapautettiin takaisin luontoon.

The Guardianille tapausta kommentoinut zoologian professori Philip Seddon totesi, että mikäli jääpingviinejä aletaan tavata useammin Uudessa-Seelannissa, kyseessä on huolestuttava merkki. Tämä kertoisi siitä, että meressä on tapahtunut joitakin muutoksia, joita pitää tutkia.

– Kaikki pingviinilajit ovat kuin merivartijoita. Kun ne voivat huonosti, ne antavat ihmisille varhaisen varoituksen siitä, että asiat eivät ole hyvin, Seddon sanoi.