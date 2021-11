Itävallassa alkaa rokottamattomien kova lock down, jos hallitukselta tulee vihreää valoa

Jos ehdotus menee läpi, rokottamattomat saavat poistua Ylä-Itävallan osavaltiossa kodeistaan vain välttämättömissä asioissa.

Rokotuspisteille saattaa olla entistä pidemmät jonot, jos rokottamattomille suunniteltu kova lock down astuu voimaan. Kuva on rokotusbussilta pääkaupunki Wienistä 10. marraskuuta.

Itävalta on ottamassa yhtenä ensimmäisenä valtiona käyttöön erilliset, kovennetut rajoitustoimet niille, jotka eivät ole ottaneet koronavirusrokotusta.

Jos maan hallitus näyttää Ylä-Itävallan osavaltion ehdotukselle vihreää valoa, maanantaista alkaen rokottamattomat saavat poistua kodeistaan vain välttämättömissä asioissa kuten käydäkseen töissä tai ruokakaupassa tai muun pakottavan syyn takia.

Asiasta kertoi mm. Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Liittokansleri Alexander Schallenberg sanoi BBC:n mukaan, että koko maan kattava rokottamattomien lock down näyttää ilmeisesti vääjäämättömältä ennen pitkää.

Itävallassa kirjattiin torstaina koko epidemia-ajan korkein päivätartuntaluku, 11 975 vahvistettua koronavirustartuntaa vuorokauden aikana.

Itävallassa rokottamattomilta on jo evätty pääsy mm. ravintoloihin, elokuvateattereihin, laskettelukeskuksiin ja kampaamoihin, mutta Ylä-Itävaltaan on tulossa maanantaista alkaen vieläkin kovemmat rajoitustoimet.

Ylä-Itävalta (Oberösterreich) on yksi Itävallan yhdeksästä osavaltiosta. Saksaan ja Tshekkiin rajautuvassa Ylä-Itävallassa on noin 1,5 miljoonaa asukasta. Osavaltion suurin kaupunki on Linz.

Ylä-Itävalta on Itävallan pahinta epidemia-aluetta, ja siellä myös rokotuskattavuus on koko maan alhaisin.

Itävallan ohella Saksassa lyötiin uusi epidemia-ajan ennätys tartuntamäärässä, kun maassa mentiin ensimmäistä kertaa yli 50 00 tartunnan vuorokaudessa. Saksassa kirjattiin torstaina 50 196 vahvistettua koronavirustartuntaa.