Yhteiskunta välittää eikä halua heidän kuolevan. Väkivalta on siksi lopetettava heti.

Jos joku ryhmän jäsenistä ampuu, siitä on seurauksia koko ryhmälle. Kaikki käytettävissä olevat resurssit on keskittävä ampumisen estämiseen. Mukaan on saatava liikenteenvalvonta, kuuntelu, tulli ja Ruotsin verovirasto. Kaikkiin laittomiin toimiin puututaan. Keskitytään koko ryhmään eikä vain uusimpaan ampujaan.