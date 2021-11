Die Welt: Salainen EU-asiakirja paljastaa – Suomi ja Saksa ovat Puolan rajalla olevien siirtolaisten pääkohteet

Lehden mukaan asia käy ilmi luottamuksellisesta komission asiakirjasta.

Saksalaislehti Die Weltin siteeraaman EU-asiakirjan mukaan Valko-Venäjän ja Puolan rajalla parhaillaan olevien siirtolaisten pääkohdemaita olisivat Saksa ja Suomi.

Lehti kertoi haltuunsa saamastaan asiakirjasta uutisjutussaan torstaina. Sen mukaan kyseessä on EU-komission sisäinen, luottamuksellinen asiakirja, jossa on selvitetty myös siirtolaisten reittejä Valko-Venäjälle ja EU:n rajoille.

Tuhannet pääasiassa Lähi-idästä lähteneet ihmiset ovat parhaillaan jumissa Valko-Venäjän ja Puolan rajalla tilanteessa, jota epäillään Valko-Venäjän härskiksi vaikutusoperaatioksi EU:ta vastaan. Puola puolestaan on vastannut ihmisvyöryyn sulkemalla rajansa tiukasti.

Seurauksena on ollut kriisi, jossa Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset, jopa naiset ja lapset, ovat joutuneet värjöttelemään alueen metsissä hyytävän kylmissä olosuhteissa.

Die Weltin siteeraaman asiakirjan mukaan siirtolaisia on lennätetty Lähi-idästä Valko-Venäjälle, ja maa on järjestänyt heille kuljetuksia rajalle. Lehden mukaan EU-komissio epäilisi myös, että siirtolaislentoja on laskeutunut Venäjälle, josta ihmiset voisivat jatkaa matkaa Baltiaan.

Tarkoituksella luodun siirtolaiskriisin uskotaan olevan kosto EU:n Valko-Venäjälle asettamista pakotteista maan vilpillisten vaalien ja levottomuuksien jälkeen.

Die Weltin mukaan EU-komission asiakirjassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Puolaan pyrkivien siirtolaisten avustajien joukossa on paljon ihmissalakuljettajia, jotka ovat kotoisin Lähi-idän maista, mutta asuvat tällä hetkellä Saksassa. Heitä on toiminut esimerkiksi autonkuljettajina ennen kiinnijääntiä.