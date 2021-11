Neljäs korona-aalto iski rajusti Saksaan – huippuvirologi varoittaa uhrimäärän nousevan kuusinumeroiseksi

Virologi Martin Drostenin mielestä tilanne on huonompi kuin vuosi sitten.

Virologi Martin Drosten varoittaa, että Saksassa voidaan kokea jopa 100 000 uutta koronakuolemaa, mikäli viruksen leviämistä ei rajoiteta pian.

– Ja se on konservatiivinen arvio, Drosten sanoi NDR:n julkaisemassa podcastissa.

Saksa on neljännen korona-aallon kourissa. Maassa on tällä viikolla rikottu ennätykset uusien viikoittaisten tartuntojen määrässä. Tehohoidossa olevien määrä on nousussa.

Charité Berlinin virologian instituutin johtaja Drosten sanoi, että tilanne Saksassa on deltavariantin takia huonompi kuin vuosi sitten. Rokotetut ihmiset liikkuvat jo vapaasti, mutta myös he voivat levittää virusta.

– Näin virus tarttuu rokottamattomiin, ja he erottuvat vakavina tapauksina, Drosten sanoi.

Saksassa on paljon rokotusvastaisuutta. Maassa on 15 miljoonaa ihmistä, jotka olisivat voineet ottaa rokotuksen mutta eivät ole niin tehneet.

Drostenin mukaan Saksan on otettava uudelleen käyttöön rajoituksia ja asetettava rokotuspakkoja, jotta massakuolemilta vältyttäisiin.