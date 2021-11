Capitolin valtauksesta annettiin toistaiseksi kovin tuomio – kuntosaliyrittäjä löi poliisia ja tunkeutui kongressirakennukseen

Tuomarin mukaan yrittäjän toiminta oli ”loukkaus yhteiskuntaa ja lakia vastaan”.

Scott Fairlamb ympyröitynä punaisella. Kuva on otettu videosta, ja se oli liitetty syytekirjelmään mukaan.

New Jerseyssä asuva kuntosalin omistaja, joka löi poliisia Yhdysvaltain kongressirakennuksen ulkopuolella 6. tammikuuta, on tuomittu 41 kuukaudeksi vankilaan, Washington Post uutisoi.

Kyse on toistaiseksi pisimmästä tuomiosta, joka on annettu Capitolin valtaukseen liittyen.

Scott Kevin Fairlamb, 44, tallentui useisiin videoihin, joissa hän huutaen ilmaisi tukensa pääosin silloisen presidentin Donald Trumpin kannattajista koostuneen väkijoukon toiminnalle.

Fairlamb itse kiipesi Trumpin seuraajan Joe Bidenin virkaanastujaisia varten pystytettyihin telineisiin Capitolin ulkopuolella, tönäisi poliisin väkijoukkoon ja löi poliisin kasvosuojaa.

– Oletko amerikkalainen? Käyttäydy niin! Fairlamb huusi poliiseille ennen kuin kävi yhteen käsiksi, New York Times kertoo.

Lisäksi Fairlamb kävi myös kongressirakennuksen sisällä.

Scott Fairlambin Facebook-sivuilta otettu kuva oli mukana syytekirjelmässä.

Kuulemisessaan Fairlamb oli pyytänyt anteeksi perheeltään. Hän sanoi, että hän oli tahrannut perheen nimen ”vastuuttomalla” toiminnallaan. Fairlambin isä toimi ennen poliisina, ja hänen veljensä on salaisen palvelun agentti, joka on aiemmin suojellut Michelle Obamaa.

– Se ei ollut Scott Fairlamb, mies sanoi toiminnastaan tammikuun 6. päivänä.

– Se ei ollut se, jollaiseksi minut kasvatettiin.

Liittovaltion tuomari kutsui Fairlambin toimia ”loukkaukseksi yhteiskuntaa ja lakia vastaan” ja sanoi miehen olleen järkevä myöntäessään syyllisyytensä sen sijaan, että olisi kokeillut onneaan valamiehistön edessä.

Yli 650 ihmistä on saanut syytteet Capitolin tapahtumiin liittyen, ja osa on jo saanut tuomion. Fairlambin tuomio on toistaiseksi ollut kovin.