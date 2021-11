Aftonbladet: Räppäri Einárin murhan tutkinta etenee – poliisi kiinnostunut kahdesta henkilöstä

Syyttäjän mukaan murhatutkinta jatkuu intensiivisenä.

Ruotsissa poliisi pyrkii selvittämään ammutun 19-vuotiaan räppärin Einárin viimeisiä hetkiä. Räppäri, jonka oikea nimi oli Nils Grönberg, surmattiin Hammarby sjöstadin kaupunginosassa, Tukholmassa, 22. lokakuuta.

Aftonbladet uutisoi omien lähteidensä pohjalta, että poliisi on erityisen kiinnostunut kahdesta henkilöstä, jotka tunsivat räppärin. Lähteiden mukaan poliisi on tehnyt kotietsintöjä ja henkilöiden vaatteita on lähetetty tekniseen analyysiin. Tämä analyysi voi muun muassa kertoa, onko vaatteissa jälkiä verestä tai ruudista.

Poliisi on myös lähteiden mukaan erittäin kiinnostunut murhapaikalta soitetusta puhelusta. Aftonbladetin mukaan vain hieman ennen ampumista paikalta soitettiin Facetime-puhelu. Toinen puhelu soitettiin heti ampumisen jälkeen. Puhelu meni henkilölle, jolla on yhteyksiä rikollisiin jengeihin.

– Nämä puhelut ovat erittäin kiinnostavia ja niitä tutkitaan nyt, yksi lähde sanoi.

Jo aiemmin on uutisoitu, että poliisi olisi ottanut murhapaikalta talteen puhelimen, joka oli murhan aikaan yhdistynyt Facetimeen. Poliisin kerrottiin epäilevän, että murhaajat kävivät videopuhelun jonkun kanssa ja kuvasivat teon.

Murhatutkintaa johtava syyttäjä Marina Chirakova sanoi ainoastaan, että tutkinta jatkuu intensiivisenä.

Einár oli liikkeellä kahden muun rap-muusikon kanssa, kun asemiehet yllättivät heidät. Mediatietojen mukaan Einária ammuttiin lähietäisyydeltä useita kertoja. Ainakin kaksi laukauksista osui, toinen rintaan ja toinen päähän. Murhaa on kuvailtu teloitukseksi.

Kahden naamioituneen henkilön on sanottu paenneen paikalta murhan jälkeen.