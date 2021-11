Valko-Venäjän rajoilla pyörii Lukashenkan ihmisralli – hallinnon oma matkatoimisto rahastaa siirtolaisten matkoilla

Valko-Venäjän kautta kulkeva ihmisvirta ei ole ainoastaan Aljaksandr Lukashenkan yllyttämää, vaan presidentin lähipiiri organisoi todistettavasti siirtolaisten ”turistimatkoja” ja saa tuloja muun muassa ”matkatoimistopalveluista”.

Aljaksandr Lukashenka piti syyskuussa neuvonpitoa voimaministeriöidensä edustajien kanssa. Tsentrkurort on Lukashenkan presidentinhallinnon yhteydessä toimiva matkatoimisto.

Valko-Venäjän ja Venäjän viranomaiset yrittävät luoda mielikuvaa, jonka mukaan Eurooppa kohtelee julmasti hädänalaisia ihmisiä, jotka ovat spontaanisti matkalla etsimään itselleen turvaa.

Totuus Aljaksandr Lukashenkan ihmisrallista on kuitenkin toisenlainen.

Tutkivat toimittajat ovat pystyneet osoittamaan, että Lukashenkan suorassa alaisuudessa toimiva matkatoimisto on yksi siirtolaisten ”turistimatkojen” järjestäjistä.

Venäläinen Dossier-keskus ja saksalainen Der Spiegel kertovat saaneensa selville, että Valko-Venäjän valtiollinen Tsentrkurort-matkatoimisto on yksi keskeisistä siirtolaisvirtojen organisoijista. Se kuuluu hallinnollisesti suoraan Lukashenkan presidentinhallinnon yhteyteen.

Tsentrkurortin lisäksi toinen siirtolaisten matkojen järjestäjä on Oskartur-niminen matkatoimisto, jota johtaa Salah Muhaymen Al-Asadi. Jo toukokuussa Tsentrkurort allekirjoitti Oskarturin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan yritykset ”kehittävät kansainvälistä turismia arabimaiden ja Valko-Venäjän välillä”.

” Matkan tarkoitukseksi on merkitty usein ”metsästysmatka”.

Muutaman viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta Fly Baghdad -lentoyhtiö käynnisti säännölliset lennot Minskiin. On olemassa myös todisteita, että Tsentrkurort on järjestänyt sadoille irakilaisille viisumit Valko-Venäjälle.

Matkan tarkoitukseksi on merkitty usein ”metsästysmatka”. Väitetyt turistit jopa alaikäisine lapsineen ovat olleet matkalla Valko-Venäjän metsästäjien ja kalastajien yhdistyksen asiakkaiksi.

Tsentrkurort on myös allekirjoittanut sopimuksia valkovenäläisen Stroitur-bussifirman kanssa, ja sen autoja on nähty lentokentällä vastaanottamassa irakilaisia ”turisteja”. Kentältä ihmisiä on viety Minskin keskustassa oleviin Minsk-, Belarus- ja Jubileinaja-hotelleihin odottamaan siirtymistä Liettuan tai Puolan rajalle.

Tsentrkurortin roolista matkanjärjestäjänä ovat kertoneet myös Belsat-televisiokanava ja Dozhd-kanava.

On epäselvää, kuinka paljon Lukashenkan hallinto ansaitsee jokaisesta siirtolaisesta, sillä tulijat joutuvat maksamaan matkastaan usealle eri rahastusportaalle.

Euroopan unionin raja- ja merivartiovirasto Frontex on kertonut aiemmin, että jokainen Valko-Venäjän kautta tuleva siirtolainen joutuu maksamaan matkastaan 3 300-15 000 euroa. Summa vaihtelee lähtömaan, käytetyn liikkumisvälineen ja Valko-Venäjällä vietetyn ajan mukaan.

Minskistä siirtolaisia kuljetetaan rajoille joko yksityisillä busseilla tai Valko-Venäjän viranomaisten autoilla, joista on peitetty rekisterinumerot ja muut tunnukset. Kun ihmiset pääsevät Valko-Venäjän rajalle, heitä odottavat maastoasuihin pukeutuneet ja kasvonsa naamioineet Lukashenkan hallinnon voimamiehet.

Toisinaan Lukashenkan komentamat apurit katkovat rajoilla olevia piikkilanka-aitoja omilla voimasaksillaan, mutta toisinaan heidän ”apunsa” siirtolaisille on väkivaltaista pakottamista aseiden ja koirien avulla.

Puolaan yrittävät siirtolaiset katkovat puunoksia nuotiota varten Valko-Venäjän puolella rajaa.

Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka paljon Valko-Venäjällä on tällä hetkellä valmiina väkeä odottamassa Puolan rajalle menoa. Puolan viranomaiset ovat arvioineet, että heitä olisi nyt muutamia tuhansia rajan tuntumassa ja lisäksi vielä yli 10 000 henkilöä sisemmällä Valko-Venäjällä.

Current time -kanava on haastatellut Valko-Venäjän entistä kokenutta rajaviranomaista, joka kertoo miten ihmisten vaellus rajalle on mahdollista.

Rajaviranomaisten pitäisi Valko-Venäjän omien lakien mukaan pidättää kaikki rajavyöhykkeeltä löytyvät ihmiset, joilla ei ole asianmukaisia dokumentteja rajanylitystä varten tai erityislupaa rajavyöhykkeellä oleskeluun. Pidätettävät henkilöt olisi joko karkotettava takaisin lähtömaihinsa tai määrättävä vankeuteen jopa viideksi vuodeksi.

Ex-rajaviranomaisen mukaan Valko-Venäjän rajavartiosto rikkoo räikeästi maan omaa lainsäädäntöä, kun he eivät ota siirtolaisia kiinni rajavyöhykkeeltä. Hänen mukaansa rajavartioille on kuitenkin ”tullut ylhäältä käsky”, jonka mukaan siirtolaisia ei saa pidättää, vaan heitä on autettava rajan yli.

Lokakuun puoliväliin asti Valko-Venäjällä oli käytäntö, että Syyriasta, Egyptistä, Afganistanista, Pakistanista, Jemenistä, Iranista ja Nigeriasta tuleville henkilöille annettiin pikaviisumit vasta heidän saavuttuaan lennolla Minskin lentokentälle. Nyt käytäntöä on kuitenkin muutettu niin, että viisumit on hankittava jo heidän kotimaassaan toimivista Valko-Venäjän konsulaateista tai suurlähetystöistä, kertoo RBK-sivusto.

Valko-Venäjän sisäministeri Ivan Kubrakov sanoi vastikään, että siirtolaiset ovat Valko-Venäjällä laillisesti eikä heidän ole havaittu syyllistyneen mihinkään rikkomuksiin. Samaan aikaan Valko-Venäjän viranomaiset pidättävät yhä päivittäin maan oman opposition rauhanomaisia protestoijia, joiden katsotaan syyllistyneen raskaisiin rikoksiin.

Euroopassa uskotaan, että Lukashenka kostaa nyt ihmisaseen avulla Euroopan unionille. Kesän 2020 vilpillisten presidentinvaalien jälkeen EU on antanut tukea Lukashenkan vastustajille ja määrännyt pakotteita tämän hallinnolle.