”Tartu tilaisuuteen, maksa saapuessasi” – näin siirtolaisia houkutellaan Lähi-idästä Valko-Venäjän kautta Eurooppaan

Valko-Venäjän epäillään masinoineen pakolaisvirtaa Euroopan rajalle. Seuraukset näkyvät Puolan rajalla kaoottisena ”limbona”.

”Pelkästään eurooppalaiset lentoyhtiöt tarvitsevat 1,2 miljoonaa pakolaista. Tartu tilaisuuteen. Maksa meille saapuessasi.”

Muun muassa näin mainostaa palveluitaan turkkilainen ”passi- ja viisumipalvelu”, joka markkinoi auttavansa ihmisiä saamaan viisumin Valko-Venäjälle ja matkustamaan Eurooppaan ”tavanomaisin” keinoin, saksalaismedia Deutsche Welle kertoo. Samalla yritys vihjaa, että Eurooppa tarvitsee ulkomaista työvoimaa.

Vastaavanlaisia ”matkatoimistoja” ja ”reissuvinkkejä” löytyy verkosta ja sosiaalisesta mediasta lukuisia. Eräs venäläinen yritys mainostaa matkojaan Valko-Venäjälle arabiaksi verkkosivuillaan ja Youtubessa. Kuvauksessa pyydetään lähettämään sähköpostitse omat henkilötiedot ja kopio passista, jonka jälkeen yritys järjestää viisumin ja matkan Minskiin. Perillä "viisumimaksu maksetaan lentokentällä”.

Vahvistettua tietoa siitä, kuinka moni taho on järjestänyt ”turistimatkoja” Valko-Venäjälle, ei ole saatavilla, mutta varmaksi tiedetään, että Lähi-Idästä ja arabimaista on saapunut lentoja Minskiin kasvavissa määrin. Valko-Venäjä löyhensi viisumien myöntämistä ulkomaalaisille loppukesästä, jonka seurauksena siirtolaiset pääsevät Minskiin laillisesti joko maateitse tai jopa lentämällä.

BBC:n haastattelema, anonyyminä pysyttelevä matkanjärjestäjä kertoo ottaneensa heinäkuussa yhteyttä valkovenäläisiin tuttuihinsa, jotka vakuuttivat viisumien järjestelyn muuttuneen ”hyvin helpoksi”. Siitä alkoi bisnes.

Puolan rajalla on myös paljon lapsia.

Tarjous onkin monelle houkutteleva. Sen sijaan, että lähtisi vaaralliselle laivamatkalle Välimeren yli, tarvitsee vain lentää Valko-Venäjälle, ajaa useita tunteja rajalle ja sitten ylittää raja johonkin kolmesta Valko-Venäjän EU-naapurimaasta: Puolaan, Liettuaan tai Latviaan.

Minskiin asti voi myös päästä kohtuuhinnalla. Kalliiksi matka muuttuu Euroopan rajalla, kun salakuljettajat astuvat mukaan kuvioihin. Ylityksestä voi joutua maksamaan jopa yli 10 000 euroa. Tyypillinen matka Irakista Eurooppaan kustantaa Infomigrants-sivuston mukaan yhteensä 12 000–15 000 euroa. BBC:n haastattelema matkanjärjestäjä kehotti matkustajia etsimään itselleen salakuljettajan vasta Valko-Venäjälle saavuttuaan.

Vastaanotto maassa ei kuitenkaan vastaa mielikuvia. Saapumisen jälkeen sotilaat ja poliisit usuttavat ihmisiä jatkamaan matkaa kohti EU-maita – mutta tiukan valvonnan alla.

Puolan rajan tuntumaan on kerääntynyt arvioiden mukaan jopa tuhansia rajan yli pyrkiviä ihmisiä. Puolan varasisäministerin Maciej Wasikin mukaan rajalle on lähetetty poliiseja ja 12 000 Puolan armeijan sotilasta.

Seurauksena jopa tuhannet ihmiset eivät pääse liikkumaan rajalta mihinkään. Paikan päältä on raportoitu jo kuolemista, ja ruuasta, lääkkeistä sekä muista tykötarpeista on huutava pula. Paikalla on myös lapsia.

Suurin osa pakolaisista on kotoisin Irakista, mutta Minskiin matkustaneiden joukossa on ollut myös esimerkiksi Afganistanin, Iranin, Syyrian, Kongon ja Kamerunin kansalaisia.

Elokuussa irakilaiset lentoyhtiöt peruuttivat EU:n painostuksesta suorat lennot Bagdadista Minskiin, mutta se ei pysäyttänyt siirtolaisten virtaa. Matka taittuu yhä Irakista Istanbulin, Dubain tai Damaskoksen kautta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tiistaina IS:lle, että Valko-Venäjälle tulee charter-lentoja ainakin Irakista, Turkista ja muista arabimaista. Maanantaina Haavisto kertoi Ylen A-studiossa, että Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin on tullut viikossa noin 50 lentoa arabimaista ja Turkista.

EU:n mukaan tilanteessa on kyse Valko-Venäjän hybridivaikuttamisesta: siirtolaisia usutetaan rajalle vastauksena Valko-Venäjälle asetettuihin pakotteisiin.

Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri huomauttaa, että poliittisten ja taloudellisten ongelmien vuoksi moni rajalle saapuneista on harkinnut kotimaastaan lähtemistä jo vuosia. Epätoivoinen haave paremmasta elämästä tarttuu herkästi pieneenkin toivon rippeeseen.

– Suurelle osalle jo lähtömaasta poistuminen on niin vaikeaa, että jos joku tarjoaa salakuljettamisen sijaan mahdollisuuden viisumista, jonka turvin lentää luvallisesti suoraan Euroopan rajalle, niin siinä ei juuri muita lupauksia tarvita.

Myös Nehri on kuullut Minskin-matkoja turvapaikanhakijoiksi pyrkiville myyvistä yrityksistä. Paikallisissa medioissa kehotetaan hänen mukaansa välttämään houkutuksia, mutta perillä odottavat haasteet voivat silti tulla yllätyksenä.

– Moni lähtee hakemaan onneaan ilman tietoa, mitä siitä eteenpäin tapahtuu. Valko-Venäjä on useille maana tuntematon, ja hyvin pieni osa ymmärtää sen olosuhteita ja diktatuuria.

Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri.

Realiteetit iskevät, kun on jo liian myöhäistä. Nehri kuvaa tilannetta paikan päällä ”katastrofaaliseksi” pakolaisten hyväksikäytöksi.

– Tämä ei ole vain Valko-Venäjän ongelma, vaan myös EU:n. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan pikaisia toimia. Lapsia ja naisia kuolee rajalla, eikä se ei ole EU:n arvojen mukaista.

Kuvaukseen yhtyy Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

– Tilanne on kestämätön. Tämä on massiivinen epäonnistuminen monella mittarilla, myös EU:n.

Hän huomauttaa, että Valko-Venäjän valtion keinot pakolaisvirran houkuttelemiseen perustuvat pitkälti spekulaatioon, mutta on selvää, että osa Eurooppaan tällä hetkellä pyrkivistä ihmisistä on saapunut rajalle masinoinnin seurauksena. Tästä huolimatta joukossa on ihmisiä, esimerkiksi afgaaninaisia ja -lapsia, joilla on aito tarve ja oikeus suojeluun sekä turvapaikkaan.

– Rajan limbossa elävän joukon taustoja ei tiedetä ja niiden selvittäminen yksilöllisesti on hyvin vaikeaa, mutta kansainvälisten sopimusten mukaisesti välttämätöntä.

– Suomessa täytyy miettiä, miten voimme diplomaattisin ja muin keinoin varmistaa, että paikalle saadaan humanitääristä ja muuta apua.

Valko-Venäjän läpi Eurooppaan saapuva pakolaisvirta näkyy jo naapurimaiden räjähdysmäisesti kasvaneissa pakolaismäärissä. Esimerkiksi Liettuaan saapui pelkästään heinä- ja elokuun aikana 50 kertaa enemmän turvapaikanhakijoita kuin koko vuoden 2020 aikana.

Myös Suomeen on saapunut syksyn aikana joitakin Valko-Venäjän läpi tulleita turvapaikanhakijoita, Maahanmuuttovirasto Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoo. Merkkejä määrän kasvusta ei kuitenkaan tähän mennessä ole Suomessa ollut.

– On selvää, että hädänalaisia ihmisiä käytetään tällä hetkellä hyväksi räikeästi. Maahanmuuttovirasto seuraa tilanteen kehittymistä ja pitää yllä valmiutta, mikäli tulijamäärät kasvaisivat.