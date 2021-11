Ranskan katolinen kirkko aikoo myydä omaisuuttaan saadakseen korvaukset maksettua.

Ranskassa katolinen kirkko on ilmoittanut myyvänsä omaisuuttaan voidakseen maksaa korvauksia hyväksikäytön uhreille, kertoo The New York Times.

Myytävä omaisuus saattaa olla esimerkiksi kiinteistöjä, tai kirkko voi ottaa myös lainaa maksaakseen korvauksia uhreille, kertoo arkkipiispa Éric de Moulins-Beaufort. Arkkipiispa ei vielä osannut ottaa kantaa, kuinka suuri korvaussumma tulee lopulta olemaan.

Ranskan katolinen kirkko päätti myös riippumattoman elimen perustamiseksi korvausten maksamiseksi uhreille. Lisäksi perustetaan kirkon ulkopuolisten ihmisten valvomia työryhmiä, jotka pohtivat esimerkiksi pappiskoulutusta.

Päätös maksaa korvauksia on seurausta kuukausi sitten julkaistusta kirkon tilaamasta raportista, joka selvitti, että viimeisen 70 vuoden aikana 200 000–300 000 lasta tai muuta haavoittuvaisessa asemassa olevaa ihmistä on joutunut papiston tai muiden kirkon henkilökunnan hyväksikäytön uhreiksi.

Lue lisää: Yli 300 000 ala­ikäistä joutunut seksuaalisen hyväksi­käytön uhriksi Ranskan katolisen kirkon piirissä 1950-luvulta alkaen, raportti paljastaa

Viime viikolla ensimmäistä kertaa Ranskan 120 piispaa tunnustivat, että kirkolla on institutionaalinen vastuu systemaattisesta hyväksikäytöstä.