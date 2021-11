Aseistautuneet joukot paimentavat satoja siirtolaisia Puolan rajalle Valko-Venäjältä

Satoja siirtolaisia on matkalla Puolan rajalle Valko-Venäjällä, ilmoittivat Puolan viranomaiset. Liettua kertoi lisäävänsä armeijan joukkoja Valko-Venäjän rajalle.

Siirtolaisten odotetaan yrittävän päästä EU-maa Puolaan.

Puolan sisäministeri Mariusz Kaminski sanoi, että maan hallinto on nyt lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle.

– Erittäin huolestuttavaa tietoa rajalta. Suuri joukko siirtolaisia on kerääntynyt Valko-Venäjälle, Puolan rajan lähelle. He ovat juuri matkalla kohti Puolan rajaa ja yrittävät päästä Puolaan, ilmoitti Puolan viranomaisten tiedottaja Stanislaw Zaryn.

Zaryn myös julkaisi videoita, joissa näkyy satoja siirtolaisia Valko-Venäjällä.

– Uudet tiedot osoittavat, että ryhmä on aseistettujen valkovenäläisten tiukassa valvonnassa. Nämä päättävät, mihin suuntaan ryhmä kulkee, Zaryn lisäsi.

Puolan viranomaiset syyttivät Valko-Venäjää yrityksestä luoda yhteenottoja rajalla. Sosiaalisessa mediassa on julkistettu videoita, joilla näkyy satoja siirtolaisia vaeltamassa kohden Puolan rajaa. Heitä ohjaavat maastoasuiset rynnäkkökiväärein aseistautuneet joukot.

– Valko-Venäjä pyrkii luomaan ison välikohtauksen, mieluiten jopa ammuskelua ja uhreja. Mediatietojen mukaan he kaavailevat isoa provokaatiota lähellä Kuznica Bialostockaa, jossa yritetään joukolla tunkeutua rajan yli, kertoi Puolan apulaisulkoministeri Piotr Wawrzyk Puolan yleisradiossa.

Myös Liettuan sisäministeri Agne Bilotaite kertoi maanantaina maan lisäävän armeijan joukkojaan Puolan ja Valko-Venäjän rajoille.

Sisäministerin mukaan Liettuan hallitus keskustelee maanantaina mahdollisen poikkeustilan julistamisesta Valko-Venäjän vastaiselle rajalle.

Presidentti Sauli Niinistön piti tiistaina tehdä työvierailu Liettuaan, mutta matka peruuntuu, kertoi presidentin kanslia maanantaina. Syynä matkan peruuntumiseen on Niinistön flunssa.

Niinistön piti Liettuan-vierailulla tavata muun muassa presidentti Gitanas Nauseda. Vierailu järjestetään myöhemmin sopivana ajankohtana.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Siirtolaiset raportoivat usein, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborczan mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin 10 siirtolaista, seitsemän heistä Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.