Puola: Sadat siirtolaiset tulossa Valko-Venäjällä EU:n rajalle

Pääosin Lähi-idästä lähtöisin olevien siirtolaisten odotetaan yrittävän päästä EU-maa Puolaan.

Puola on tuonut lisää poliiseja Valko-Venäjän vastaiselle rajalle.

Varsova

Satoja siirtolaisia on matkalla Puolan rajalle Valko-Venäjällä, ilmoittivat Puolan viranomaiset tänään. Siirtolaisten odotetaan yrittävän päästä EU-maa Puolaan.

Puolan sisäministeri Mariusz Kaminski sanoi, että maan hallinto on nyt lisännyt poliiseja ja sotilaita raja-alueelle.

Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.