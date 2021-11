He ovat Houstonin festivaalitragedian uhrit: morsiantaan pelastanut mies, 14-vuotias teini...

Rap-konsertissa Houstonissa viime viikolla kuolleista kahdeksasta henkilöstä suurin osa oli nuoria aikuisia, nuorin vasta 14-vuotias.

Yhdysvalloissa on muisteltu Astroworld-festivaaleilla traagisesti kuolleita. Vaarallinen tungos syntyi, kun ihmiset pakkaantuivat lähemmäs kuulemaan Travis Scottin ja Draken esitystä loppuunmyydyllä Astroworld-ulkoilmafestivaalilla NPR Parkissa Houstonissa Texasissa viime perjantaina. Vieraita oli noin 50 000.

Kaiken kaikkiaan yli 300:a ihmistä hoidettiin kenttäsairaalassa festivaalin läheisyydessä. 17 ihmistä vietiin sairaalahoitoon, ja heistä 11:llä oli sydänkohtaus. Kahdeksan ihmisen on vahvistettu kuolleen. Kuolemansyyt eivät ole vielä selvillä. Yksi sairaalahoidossa olevista on 10-vuotias lapsi, joka on kriittisessä tilassa.

Räppärit Travis Scott ja Drake sekä konsertin järjestäjä Live Nation on haastettu oikeuteen. Kanteen mukaan rap-solistit yllyttivät konsertin sekasortoon. Texasin osavaltion viranomaiset ovat aloittaneet konsertin tapahtumista rikostutkinnan.

Tämä tiedetään eräistä konserttiuhreista:

John Hilgert, 14

Hilgert oli Houstonin Memorial High Schoolin ensimmäisen vuoden opiskelija. Koulun rehtori Lisa Weir oli lähettänyt opiskelijoiden vanhemmille kirjeen, jossa kertoi Johnin menehtymistä.

– Suureksi suruksemme joudumme kertomaan yhdeksännen luokan opiskelijan kuolemasta Astroworld-festivaaleilla. Ajatuksemme ovat opiskelijan perheen ja ystävien luona. Tämä on hirvittämä menetys ja koko koulun perhe suree tänään.

Brianna Rodriguez, 16

Rodriguez oli kolmannen vuoden opiskelija Houstonin Heights High Schoolissa. Hänen perheensä on perustanut Briannan muistolle GoFundMe-tilin.

– Tanssiminen oli hänen intohimonsa ja nyt hän tanssii kohden taivaan portteja, perhe kirjoittaa Facebookissa.

Franco Patino, 21

Patino opiskeli koneenrakennusinsinööriksi sekä biomekaniikkaa Daytonin yliopistossa.

– Hän oli monien rakastama ihminen, koska hän oli lojaali, rakastava, pyyteetön, suojeleva, hauska ja muista huolehtiva persoona. Vaikka hän panosti kovasti opiskeluun, oli hänellä aina aikaa perheelle ja läheisilleen. Kaipaamme Francon suurta sydäntä ja omistautumista muiden auttamiseen, kirjoittaa perhe lausunnossa CNN:n mukaan.

Danish Baig, 27

Baig kuoli yritettyään pelastaa morsiantaan väkijoukon puristuksesta, kertoi hänen isoveljensä Basil Baig People-lehdelle. Hänen mukaansa veljen morsian selvisi elossa, mutta on saanut ruhjeita ympäri kehoaan ja hyvin järkyttynyt.

Veli kuvaili Danish Baigia liimaksi, joka piti viiden hengen sisaruskatraan koossa.

– Hänellä oli suuri sydän. Hän huolehti kaikista, kertoi Basil Baig.

Danish Baigin hautajaiset pidettiin sunnuntaina.

Jacob Jurinek, 20

Illinoisin korkeakoulun opiskelija Jacob Jurinek oli yksi perjantain tragedian uhreista, vahvistaa oppilaitos. Jurinek opiskeli journalismia Etelä-Illinoisin Carbondale -yliopistossa.

Rehtori Austin Lanen mukaan Jurinek oli ”luova, älykäs nuori mies, jolla oli edessään lupaava ura journalismin ja tiedottamisen parissa”.

Rodolfo Peña, 23

Peña asui Texasin Laredossa ja opiskeli Laredon korkeakoulussa, ilmenee hänen Facebook-sivuiltaan.

Hänen isoveljensä Guadalupe Peña on perustanut GoFundMe-tilin hautajaiskulujen kattamiseksi.

Rodolfon sisar kertoi Laredo Morning Timesille veljensä olleen ”kultaisin ihminen, ystävällinen, ulospäin suuntautunut ja hänellä oli paljon ystäviä”.

– Hän oli myös Travisin suuri fani, koska rakasti tämän musiikkia.

Axel Acosta, 21

Acosta opiskeli tietojenkäsittelyä Länsi-Washingonin yliopistossa. Hänen perheensä mukaan Acosta oli matkustanut yksin Houstoniin. Astroworld oli hänen ensimmäinen kertansa musiikkifestivaalilla, kertoo BBC.

Nimeämätön, noin 20-vuotias uhri

Aiemmin tunnistamattoman uhrin henkilöllisyys on nyt selvitetty, kertoi Houstonin pormestari Sylvester Turner CNN:lle sunnuntaina.

– Uhri on tunnistettu ja perheeseen on oltu yhteydessä, kertoi Turner.