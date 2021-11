Maailman suurimman rokotevalmistajan toimitusjohtaja Adar Poonawalla ei osannut varautua kotimaansa Intian asettamaan rokotevientikieltoon.

Kun koronaviruspandemia pyyhkäisi halki maailman alkuvuodesta 2020, intialaismiljardööri Adar Poonawallalla oli kunnianhimoinen tavoite.

Hänen johtamansa maailman suurin rokotevalmistajayhtiö Serum Institute of India (SII) investoisi satoja miljoonia tuodakseen markkinoille AstraZenecan tuolloin vielä kliinisessä koevaiheessa olevan koronavirusrokotteen.

Yhtiö sitoutui valmistamaan ja toimittamaan rokotteita 92:een maahan 200 miljoonan annoksen edestä. Ajatuksena oli varmistaa rokotteiden saatavuus myös matalan elintason maissa. Ulkopuolista rahoitusta kerättiin lähes miljardi Yhdysvaltain dollaria.

– Se oli laskelmoitu riski, mutta rehellisyyden nimissä en nähnyt tuolloin vaihtoehtoa. Tunsin vain, että katuisin, ellen toimisi tavalla tai toisella, Poonawalla kertoo uutiskanava CNN:n haastattelussa.

Poonawalla kertoo kanavalle käyttäneensä peräti 800 miljoonaa dollaria kemikaaleihin, lasipulloihin ja muihin raakamateriaaleihin sekä yhtiönsä Länsi-Intian Punen kaupungissa sijaitsevan rokotetehtaan tuotantokapasiteetin kehittämiseen. Rahoitusta yhtiö sai valtioiden lisäksi muun muassa Bill Gatesin ja hänen tuolloisen vaimonsa Melinda Gatesin säätiöltä.

Kun Britannian lääkelupaviranomaiset näyttivät AstraZenecan rokotteelle vihreää valoa, Poonawalla oli kotimaassaan jokaisen tuntema hahmo. Pian toimitusten alettua kävi kuitenkin ilmeiseksi, että hän oli ennakoinut globaalit kehityskulut perusteellisesti väärin. Vaikeudet alkoivat raskaan epidemia-aallon tulvahtaessa Intiaan.

Toukokuun alussa noin puolet maailman koronatartunnoista todettiin Intiassa. Pahimmillaan tartuntoja raportoitiin päivittäin 400 000. 1,3 miljardin asukkaan väestöstä rokotteen oli saanut 2 prosenttia, ja hallituksella oli vaikeuksia uusien erien tilaamisessa. Hallitus päätti ratkaista ongelman kieltämällä rokotteiden viennin ulkomaille. Poonawalla joutui pettämään kansainväliselle yhteisölle antamansa lupauksen.

– Olen aina ollut isänmaallinen. Jos maani tarvitsee tehdastani ensin, minun on toimittava kuten sanotaan. Siitä ei ollut epäselvyyttä, hän sanoo CNN:lle.

Tammikuussa 2021 Punassa sijaitsevassa tehtaassa syttyi tulipalo ja surmansa sai 5 ihmistä. Yhtiö kiisti onnettomuuden vaikuttaneen rokotetuotantoon, mutta CNN:n mukaan Poonawalla on sittemmin myöntänyt sen muodostaneen keskeisen ongelman. Kesäkuussa 2020 SII oli luvannut valmistaa matala- ja keskitulotason maihin 400 miljoonaa rokoteannosta vuoden loppuun mennessä, mutta tammikuussa annoksia oli varastoituna vain 70 miljoonaa.

Syyskuussa 2020 Poonawalla varoitti talouslehti Financial Timesin haastattelussa, ettei koronavirusrokotteita riittäisi kaikille vielä vuosiin.

– Kestää neljä tai viisi vuotta ennen kuin kaikki tällä planeetalla voivat saada rokotteen, Poonawalla totesi.

Maailmalla asenne rokotemiljardööriä vastaan alkoi muuttua kielteisemmäksi. Lehdistössä globaalien saatavuusongelmien syntipukki löydettiin usein SII:stä. Huhtikuun tartuntapiikin tienoilla SII lupasi alentaa rokotteiden hintoja, mutta aktivistit korostivat pientenkin voittojen olevan joka tapauksessa voittoja SII:lle.

Intian terveyssektoria valvova järjestöaktiivi Malini Aisola huomauttaa CNN:lle, että AstraZeneca oli luvannut olla tekemättä voittoa toimituksista matala- ja keskituloisiin maihin. Hänen mukaansa periaate ei ole tuntunut pätevän SII:hin. Arvostelijoiden mukaan SII ei ole myöskään ollut avoin keräämiensä rahojen tarkasta käytöstä.

SII ei ole suostunut paljastamaan koronarokotevalmistuksellaan tahkomiaan voittoja, mutta CNN:n haastattelussa Poonawalla luonnehtii ajatusta voittoa tavoittelemattomasta valmistajasta naiiviksi. AstraZeneca on todennut sopimukseen kuuluvan, että SII saa itse määritellä tehtaissaan valmistamiensa rokotteiden hinnat.

CNN:n mukaan tällä hetkellä SII:n tulevaisuus näyttää joka tapauksessa valoisammalta. Intian hallitus on päättänyt purkaa vientikiellon, kun sen oman väestön rokotekattavuus nousee. Rokotteita on valmistettu maassa elokuuhun mennessä miljardin annoksen edestä. 90 prosenttia niistä on valmistettu SII:n tehtaalla.

Lisäksi SII on löytänyt uusia liiketovereita rokotteelleen myyntilupaa hakevasta amerikkalaisyhtiö Novavaxista ja Sputnik-rokotteen tuotannosta vastaavasta Venäjän valtion sijoitusrahastosta.

SII on perheyritys, jonka johtajan Adar Poonawallan isä Cyrus on Financial Timesin mukaan Intian seitsemänneksi rikkain miljardööri.