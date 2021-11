Puolalainen Izabela, 30, kuoli, sillä lääkärit eivät tehneet aborttia ajoissa – tapaus toi ihmiset kaduille

Sikiöllä oli vakava kehityshäiriö eikä elinmahdollisuuksia.

Raskaana olleen naisen kuolema on saanut kymmenettuhannet ihmiset osoittamaan mieltään Puolassa, jossa abortti on kielletty nykyisin myös silloin, kun epämuodostuneella sikiöllä ei ole elinmahdollisuuksia, kertovat CNN ja uutistoimisto Reuters.

Izabela, 30, oli 22. viikolla raskaana, kun hän kuoli sairaalassa Pszczynassa Etelä-Puolassa. Hän oli joutunut sairaalahoitoon syyskuussa, jolloin hänen lapsivetensä meni. Sikiöllä tiedettiin olevan useita vakavia kehitysvaikeuksia.

– Vauva painaa 485 grammaa. Toistaiseksi minun on aborttilain vuoksi vain maattava paikoillani. Ja he eivät voi tehdä mitään. He odottavat, että se kuolee tai jokin alkaa, ja jos ei, voin odottaa verenmyrkytystä, Izabela sanoi tekstiviestissä äidilleen puolalaisen TVN24-kanavan mukaan.

Lääkärit päättivät sektiosta, kun sikiö oli todettu kuolleeksi. Perheen juristin mukaan Izabelan sydän lakkasi lyömästä matkalla leikkaussaliin. Perheen mukaan Izabela kuoli septiseen shokkiin. Hän kuoli elvytyksestä huolimatta.

Izabelan tapaus on järkyttänyt monia Puolassa.

Perheen mukaan lääkärit odottivat, että sikiön sydän lakkasi lyömästä ja odottaminen maksoi Izabelan hengen.

– En voi uskoa sitä, luulin, ettei se ollut totta, Izabelan äiti Barbara kertoi paikalliselle TVN24-kanavalle.

– Miten hänelle näin voi tapahtua sairaalassa? Hän meni sinne saadakseen apua, hän sanoi kanavalle.

Perheen juristi on aloittanut oikeustoimet ja tuonut tapauksen julkisuuteen tällä viikolla. Izabela kuoli 22. syyskuuta. Juristi syyttää naista hoitaneita lääkäreitä hoitovirheestä. Hänen mielestään maan aborttilinjaus on osasyy kuolemaan.

– Sekä Izabelan perhe että minä henkilökohtaisesti toivomme, että tämä tapaus johtaisi lainmuutokseen Puolassa, hän sanoi.

Ihmisoikeusaktivistit uskovat, että Izabela olisi elossa ilman Puolan tiukkaa aborttilinjausta.

Maan hallituksen mukaan Izabela kuoli lääkärien virheen vuoksi, ei maan uuden aborttilinjan. Pääministeri Mateusz Morawiecki kommentoi medialle, että abortti on mahdollinen äidin hengen ollessa vaarassa.

Ihmisoikeusaktivistien mukaan tiukka linjaus ajaa lääkärit pelkäämään aborttien tekemistä, vaikka raskaus uhkaisi raskaana olevan naisen henkeä.

– Izabelan tapaus osoittaa, että perustuslakituomioistuimen päätös luo pelkoa lääkärien keskuudessa, Urszula Grycuk Naisten ja perhesuunnittelun liitosta kommentoi uutistoimisto Reutersille.

Sairaala on pidättänyt kaksi lääkäriä virantoimituksesta tapahtuneen vuoksi.

Puolan perustuslakituomioistuin linjasi lokakuussa 2020, että raskaudenkeskeytys on perustuslain vastaista myös silloin, kun sikiöllä on kuolettava kehityshäiriö. Puolan nykylinjan mukaan raskaudenkeskeytys on laillinen vain, jos raskaus uhkaa odottavan äidin henkeä tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä.