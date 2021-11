Homojen vastustajana tunnettu venäläinen kansanedustaja Vitali Milonov kehuu Instagram-tilillään myös Finlandia-talon konserttia, jonka avasi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) yhdessä suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin kanssa.

Ryhmä suomalaisia ja venäläisiä vaikuttajia kokoontui perjantaina 5. marraskuuta Helsingin kaupungin järjestämään suomalais-venäläiseen Meidän Itämeri -keskustelufoorumiin.

Tapaamiseen osallistui venäläisten puolelta Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov, kansanedustaja Vitali Milonov ja Pietarin lakiasäätävän kokouksen edustaja Pavel Krupnik, kertoo Fan-uutistoimisto.

– Venäjän edustajat osallistuivat Milonovin johdolla tapaamiseen suomalaispoliitikkojen kanssa, Fan otsikoi.

Milonov on Venäjän homopropagandalain keskeinen ideoija. Pietarissa hänet tunnetaan myös useista aggressiivisista häirikköiskuista erilaisiin seksuaalivähemmistöjen tilaisuuksiin. Elokuussa Milonov aiheutti tuoreimman kohun ehdottamalla homojen sterilisaatiota.

Fanin mukaan tapaamiseen ottivat Suomen puolelta osaa muun muassa presidentti Tarja Halonen, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) ja kansanedustaja Jukka Kopra (kok).

Venäjällä tapahtuman uutisoinnista on vastannut liki yksinomaan Fan-uutistoimisto, joka kuuluu Pietarin trollitehtailijana ja ”Putinin kokkina” tunnetun Jevgeni Prigozhinin tukemaan laajaan Patriot-mediaryppääseen. Fan-sivusto tunnetaan disinformaation lisäksi myös homovastaisista materiaaleistaan, joista yksi oli Venäjän perustuslakimuutosta kannattanut rankka propagandavideo.

Venäjän tunnetuimmat uutistoimistot ja -sivustot eivät ole kertoneet perjantain Itämeri-tapahtumasta ja sen jälkeen lauantaina Finlandia-talolla järjestetystä suomalais-venäläisestä romanssimusiikin konsertista tuoreeltaan lainkaan. Rosbalt tekee ainoan poikkeuksen lyhyellä seminaarijutullaan.

IS:n tietojen mukaan useilla Suomesta kirjoittavilla venäläistoimittajilla ei ollut myöskään mitään etukäteistietoa kummastakaan tapahtumasta, joten hekin saivat ensimmäiset tiedot vasta Fanin kautta.

Romanssimusiikin konsertin avaussanat lausui ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) yhdessä suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin kanssa.

Romantiikan jättiläiset -konsertti oli jatkoa suomalais-venäläisille Meidän romanssi -konserteille. Milonov on toiminut aiemmin konsertin isäntänä Pietarissa muun muassa Jari Sillanpään esiintymisen yhteydessä, ja nyt Milonov kuului konsertin yleisöön Helsingissä.

(Vitali Milonov julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan Tarja Halosen kanssa. Saatetekstissä hän kertoo keskustelun aiheina olleen ympäristön, politiikan ja yhteistyön kysymykset.)

(Vitali Milonov kiittelee Instagram-tilillään Pekka Haaviston ja Pavel Kuznetsovin avaamaa Romantiikan jättiläiset -konserttia Finlandia-talolla.)

Helsingin Kaupunkiympäristötalossa pidetyn Itämeri-tilaisuuden juonsi ohjelman mukaan toimittaja Nicklas Wancke. Ylen aamujuontajana tunnettua Wanckea ei ole nähty tv-lähetyksissä sitten maaliskuun, jolloin hän sai aivoinfarktin juuri ennen suoraa lähetystä.

Fan-uutistoimiston mukaan poliitikkojen keskustelunaiheina olivat muun muassa Valko-Venäjän rajoilla näkyvä turvapaikanhakijavirta, Saimaan kanavan puunkuljetusten tilanne ja Itämeren alueen ympäristönsuojelu.

Seminaariohjelman mukaan Saimaan kanava ja Valko-Venäjän tilanne eivät ole kuitenkaan olleet keskustelujen teemoina, vaan tapahtuman fokus on ollut Itämeren tilanteessa muun muassa rehevöitymisen osalta.

IS ei tavoittanut sunnuntai-iltana tapahtuman järjestäjiä Helsingin kaupungin puolelta.

Ohjelman mukaan pormestari Juhana Vartiainen lausui alkusanat, ja tervehdyssanoista vastasivat Ville Skinnari ja Pavel Krupnik. Tarja Halonen oli lavalla haastateltavana 20 minuutin ajan. Lyhyemmissä Itämeri-teemaisissa salamahaastatteluissa äänessä olivat olivat Jukka Kopra, Vitali Milonov ja Ilkka Herlin.

Haastatteluiden jälkeen oli vuorossa kaksi paneelikeskustelua, joissa teemoina olivat meriroskat ja vastuullinen meriliikenne. Yhteenvedosta vastasi Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden johtaja Esa Nikunen.

Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko kiitteli Twitterissä Halosen puheenvuoroa, jossa tämä Sinkon mukaan käsitteli muun muassa tulevien sukupolvien roolia maiden välisessä yhteistyössä.

Fan-sivuston mukaan Milonov painotti puolestaan tapaamisessa sitä, että Venäjän ja Suomen välinen dialogi ei ole keskeytynyt koskaan. Hän sanoi olevansa varma, että mikään ei voi häiritä maiden yhteistyötä.

– Olen iloinen siitä, että pandemia, rajanylityksen rajoitukset ja sulkutilat eivät ole voineet tukahduttaa tätä yhteyttä, Milonov sanoi Fanin mukaan.

– Huomaan, että suomalaisilla kollegoillamme on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät politiikkaan ja talouteen, Valko-Venäjään, Venäjän ja Euroopan unionin suhteisiin ja lisäksi puunkuljetuksiin. Toivon, että meidän ensimmäinen pandemian aikainen vierailumme onnistui vastaamaan joihinkin näistä kysymyksistä, Milonov jatkoi Fan-sivuston mukaan.

Fanin mukaan kansanedustaja Kopra kertoi venäläisille puolestaan Suomen koronarokotusten edistymisestä.

– Kopra huomautti, että kielteinen ja valheellinen informaatio sosiaalisessa mediassa häiritsee kovasti. Se hidastaa kansalaisten rokottamista, Fan kirjoitti.

Fan-sivusto on Kopran ajatusten siteeraajana asioiden ytimessä siinä mielessä, että juuri Fan ja muut samaan Patriot-mediaan kuuluvat sivustot levittävät itse varsin ahkerasti erilaista valeinformaatiota. Ohessa on linkki EUvsDisinfo-työryhmän tietopankkiin, johon on koottu muun muassa Kremlin-mielisen median levittämää disinformaatiota koronaviruksesta, ja mukana on myös Fanin artikkeleita.

(Venäjän suurlähetystö tiedotti lauantain konsertista ja perjantain Itämeri-seminaarista sunnuntaina.)

Itämeri-tapaamisen uutisointivastuu näyttää olleen kaikkineen Pietarin trollitehtaaseen kytkeytyvällä Patriot-mediaryppäällä.

Patriotin tunnetuimpiin sivustoihin kuuluu Fan, joka kutsuu itseään liittovaltion uutistoimistoksi (Federalnoje agentstvo novostei). Fanin toimintatapaan kuuluu, että osa sen jutuista on varsin asiallisia ja neutraalin oloisia uutisia, joilla hankitaan uskottavuutta. Materiaalin seassa julkaistaan kuitenkin myös rankkaa propagandaa ja mustamaalausta muun muassa länsimaita, Ukrainaa ja Venäjän oppositiota kohtaan.

Patriot-mediaryppääseen kuuluu useita muitakin isänmaallisiksi itseään kutsuvia Kremlin-mielisiä sivustoja, jotka linkkaavat ja siteeraavat artikkeleita keskenään ja kasvattavat siten toistensa lukijamääriä. Helsingin tuoreesta suomalais-venäläisestä tapaamisesta löytyy uutisia muun muassa seuraavilta sivustoilta, joilla kaikilla on yhteys Patriotiin: PolitExpert, PolitRossija, iReactor ja Politika Segodnja.

Patriot-mediaryppään ”toimintaa valvovan johtokunnan” puheenjohtaja on Jevgeni Prigozhin.

Prigozhinilla on useita ravintoloita ja Concord-pitopalvelu, joka vastaa usein muun muassa presidentti Vladimir Putinin lähipiirille järjestettävistä juhlatarjoiluista.

Lännessä Prigozhin tunnetaan parhaiten Pietarin trollitehtaasta, jonka disinformaatio- ja vaikuttamisprojekteja Yhdysvallat syyttää muun muassa vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekaantumisesta.

Patriot-mediaryppäällä on ollut valetiedon levittämisoperaatioita myös Suomeen liittyen. Tällainen Fan-sivuston informaatioisku tapahtui esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston Pietarin-vierailun yhteydessä viime keväänä. Sivuston toimittajat tarkkailivat Haavistoa tapaamaan menneitä pietarilaisia aktivisteja ja väittivät Haaviston järjestäneen Suomen konsulaatissa salaisen Venäjän-vastaisen kokoontumisen.

Lue lisää: Venäjällä leivotaan skandaalia Haaviston väitetystä ”salaisesta vaikuttaja-agenttien tapaamisesta” Pietarissa

Prigozhiniin kytkeytyy myös pahamaineinen Wagner-yksityisarmeija, jonka epäillään suorittavan Venäjän johdon siunauksella kyseenalaisia sotilasoperaatioita muun muassa Ukrainassa, Syyriassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Venezuelassa.

(Mihail Hodorkovski twiittaa alla Prigozhiniin kytkeytyvän Wagner-palkkasotilasarmeijan epäillyistä väkivallanteoista.)

Prigozhin on asetettu Yhdysvaltain pakotelistalle maan presidentinvaaleihin sekaantumisen vuoksi, ja lisäksi hän on Yhdysvaltain pakotelistalla Krimin valtauksen sekä Venäjän Itä-Ukrainan sotatoimien vuoksi. EU:n pakotelistalla Prigozhin on puolestaan Wagner-palkkasotilasarmeijan rahoittamisen vuoksi ja toimistaan Libyassa.