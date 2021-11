Korona-ajan koirat kärsivät eroahdistuksesta, kun ihmiset palaavat työpaikoilleen.

Eroahdistuksesta kärsiville koirille on maanantaista lähtien tarjolla lohtua, kun Britanniassa avataan koirien oma televisiokanava, kertoo Sky News. DogTV on suunnattu erityisesti eroahdistuksesta kärsiville koirille, joiden määrä on kasvussa, kun etätyösuositusten päättyminen on vienyt koirien ihmisseuralaiset takaisin työpaikoille.

Ohjelmisto on kanavan perustajien mukaan luotu helpottamaan koirien eroahdistusta, yksinäisyyttä ja stressiä. Eroahdistuksen oireita ovat muun muassa liiallinen haukkuminen, ruuasta kieltäytyminen, karkailu ja tihutöiden tekeminen.

Kanavalle tulee ohjelmaa myös ihmisille, tavoitteena auttaa koirien omistajia ymmärtämään ja hoitamaan lemmikkejään paremmin.

Koronan aikana koiria hankittiin seuraksi ennätysvilkkaasti sekä Britanniassa että muualla, mutta monet lemmikit ovat kohdanneet uudet olot, kun ne joutuvat ensimmäistä kertaa jäämään yksin omistajiensa työpäivän ajaksi.

Koiratelevision ohjelmia on kehitetty piristämään tai rauhoittamaan koiria tarpeen mukaan. Ohjelmien värit, äänet ja kuvakulmat on kaikki suunniteltu koirille sopiviksi, kertoo kanavan kehityksessä mukana ollut professori Nicholas Dodman.