Koronarokotteen ottamisesta yritetään tehdä pakollista työntekijöille kaikissa yli sadan työntekijän yrityksissä.

Yhdysvalloissa tuomioistuin on jäädyttänyt demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinnon rokotusmääräyksen, joka olisi tehnyt koronarokotteen ottamisesta pakollista työntekijöille kaikissa yli sadan työntekijän yrityksissä.

Asiaa käsiteltiin paneelissa, jonka tuomarit totesivat yhdysvaltalaislehti Washington Postin (WP) mukaan, että toimeksiantoon saattaa liittyä vakavia lakisääteisiä ja perustuslaillisia ongelmia.

Paneelin kolme republikaanipresidenttien nimeämää tuomaria olivat käsitelleet määräystä vastustavaa kannetta, jonka asianomistajana on muun muassa Louisianan osavaltion oikeusministeri, republikaanien Jeff Landry. Landry kuvaili WP:n mukaan päätöstä "merkittäväksi voitoksi työn mahdollistajien ja heidän työntekijöidensä vapaudelle".

Tuomioistuimen on tarkoitus tarkastella tapausta tarkemmin. Yhdysvaltain hallinnon on tarkoitus myös vastata kanteeseen. Vastaukselle on annettu aikaa maanantaille.

"Rokotus on paras tapa päästä eroon tästä pandemiasta"

Yhdysvaltain hallinto on yrittänyt saada maan rokotuslukuja nousuun.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin seurannan mukaan koko maassa yli 12-vuotiaista täysin on rokotettu 68 prosenttia.

Biden ilmoitti torstaina, että suurten yritysten työntekijöiden tulisi olla täysin rokotettuja koronavirusta vastaan 4. tammikuuta mennessä. Hallinnon mukaan sääntö koskettaisi yli kahta kolmasosaa maan työvoimasta.

– Rokotus on paras tapa päästä eroon tästä pandemiasta, Biden sanoi.

– Yrityksillä on enemmän valtaa kuin koskaan aikaisemmin nopeuttaa tietämme pois tästä pandemiasta, pelastaa ihmishenkiä ja suojella talouden elpymistä.

Koko pandemian aikana Yhdysvalloissa on kirjattu maailmanlaajuisesti määrällisesti eniten koronatartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia.