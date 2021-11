Syyskuussa kuolleen naisen kohtalo nousi kantavaksi teemaksi.

Puolassa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään maan tukkaa aborttilainsäädäntöä vastaan. Protesteja järjestettiin Varsovassa ja useissa muissa kaupungeissa.

Samassa yhteydessä lainsäädäntöä syytettiin 30-vuotiaan naisen kuolemasta. Nainen kuoli syyskuussa sairaalassa verenmyrkytykseen sen jälkeen, kun sikiö oli kuollut hänen kohdussaan. Asiasta kertoi naisen asianajaja Jolanta Budzowska Twitterissä.

Nainen oli Budzowskan mukaan ensimmäinen lähes täydellisen aborttikiellon uhri.

– Ei enää yhtäkään, huusivat tuhannet mielenosoittajat Varsovassa perustuslakituomioistuimen ja terveysministeriön ulkopuolella.

– Olen täällä varmistamassa, ettei yhdenkään naisen henkeä enää riskeerata. Nykyinen lainsäädäntö tappaa naisia, sanoi varsovalainen 40-vuotias Ewa Pietrzyk. Hänellä oli mukanaan valokuva kuolleesta naisesta.

Syyskuussa Pszczynan kaupungissa kuolleen naisen omaiset julkaisivat lausunnon, jossa sanottiin, että "lääkäreillä oli katsotaan miten käy -asenne". Tämä johtui omaisten mielestä siitä, että "voimassa olevat säännöt rajoittavat mahdollisuutta lailliseen aborttiin", lausunnossa sanottiin.

Maata hallitsevan kansallismielisen hallituksen mielestä naisen kuolemalla ei ole mitään tekemistä uuden lain kanssa.

Sairaalan kaksi lääkäriä on pidätetty virantoimituksesta, ja Pszczynan syyttäjät ovat aloittaneet asiassa tutkinnan.

Perustuslakituomioistuimen viime vuoden lokakuussa tekemä linjaus astui julkaisunsa myötä voimaan tammikuussa. Aborttia ei saa enää tehdä tilanteissa, joissa sikiö on vakavasti epämuodostunut. Abortti on sallittu vain, jos raskaus on seuraus rikoksesta tai jos se uhkaa äidin terveyttä tai henkeä.